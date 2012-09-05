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Электросамокаты – сочетание прочности, надежности, легкости и компактности
7 Апреля 2018

Среди обилия средств передвижения нельзя не выделить такое транспортное средство, как электросамокаты, которые в последнее время стали очень популярны.

На современном рынке транспортных средств, электросамокаты зарекомендовали себя не как дорогостоящие «игрушки», а как вполне состоятельные, доступные и действительно полезные средства передвижения. Да, есть дорогие модели, но они стоят своих денег, ведь "количество лошадиных сил" в них соизмеримов с автомобилями. При этом, на рынке масса доступных моделей, ценник на которые не заставляет волосы подниматься

Современный электросамокат способен развивать скорость по дороге до 40 км/ч, выдерживать вес порядка 130 кг. Запаса заряда аккумулятора будет достаточно, чтобы проехать 10-15 км, что вполне достаточно в городских реалиях. Если в планах взять с собой электросамокат на дачу или за город, нужно своевременно позаботится о дополнительном, сменном аккамуляторе.

Решив купить электросамокат – вы не прогадаете. Это отличный городской транспорт, который позволяет передвигаться по улицам, скверам и аллеям, скорость его постоянна, чего нельзя сказать о машинах, львиную долю пути простаивающих в пробках.


Преимущества электросамокатов – грамотное использование транспорта

Купить электросамокат – значит получить транспорт с огромным количеством преимуществ. Помимо грузоподъемности, можно отметить их экологичность – они не выделяют вредный выхлоп и не производят шума, по сравнению с автомобилями.

Получается, что такой транспорт можно легко хранить в кладовой, в собственной квартире, без опаски за свое здоровье. Механизм позволяет складывать устройство, что делает его удобным в хранении и транспортировки. Зарядка АКБ осуществляется от простой розетки в 220В.

Данный вид транспорта стал очень востребован в Китае и Японии, где парковки расположены слишком далеко от мест работы и жительства, по последним данным, количество едениц элеметросамокатов приближается к автомобильным. Также, вы сможете серьезно сэкономить на покупке бензина.

В результате, можно сделать вывод, что электросамокат – отличное решение для передвижения в городских условиях, имеющее массу преимуществ. С таким транспортным средством станет легко передвигаться по городу на работу, прогуливаться и просто наслаждаться поездками.

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тут были комменты. RIP!






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