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Электрооборудование
10 Февраля 2017
Теги: авто

Электрооборудование, хотя бы элементарное, совершенно необходимо. Надобность в сильном свете в путешествии встречается довольно редко, но, когда свет понадобится, без него обойтись нельзя. Поэтому, если на Л-300 нельзя установить полное электрооборудование с динамомашиной, то надо поставить хотя бы аккумулятор и большую фару. Аккумулятор лучше брать щелочной (5 банок по 10 ампер-часов), так как он прочнее и меньше подвержен саморазряду. От аккумулятора надо питать большой/ свет, малый свет включать на магдино. Заряженный аккумулятор может давать дальний свет около 2 час., ближний — около 2х/з час. Если удастся достать пластинки (3—4 шт.) от купроксного выпрямителя, можно подзаряжать аккумулятор на-ходу от магдино по схеме. В противном случае аккумулятор придется заряжать на остановках там, где имеется возможность.

Для щелочного аккумулятора нужно сделать деревянный ящик, можно из 6—8-мм фанеры, такого размера, чтобы между отдельными банками, а также между банками и стенками оставался зазор в 4—5 мм. Глубина ящика должна быть такой, чтобы крышка его едва касалась пробок аккумулятора. Банки аккумулятора со вставленными пробками соединяют последовательно, аккуратно ставят в ящик и заливают все сплошь парафином так, чтобы он закрыл клеммы аккумулятора. Когда парафин остынет, осторожно очищают от него две крайние клеммы, вынимают пробки, заливают аккумулятор электролитом и ставят на зарядку. Располагать аккумулятор удобнее всего с левой стороны мотоцикла, так чтобы он служил подножкой для пассажира. Крепится аккумулятор в каркасе из полосового железа к болту крепления щитков цепи и к болту крепления кронштейна выхлопной трубы, а внизу—к нижнему болту крепления выхлопной трубы и хомутиком к выхлопной трубе.


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