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Электрооборудование техники
22 Марта 2017
Теги: авто

На комбайне «Енисей-» и его модификациях применена однопроводная электрическая сеть постоянного тока напряжением В. Отрицательный полюс соединен с «массой» через включатель ВК-Б.

Система электрооборудования включает в себя источники тока, пусковые устройства, осветительные, светосигнальные и контрольно-измерительные приборы, аппаратуру сигнализации, электродвигатели вентиляторов и стеклоочистителя, электропровода и коутационную аппаратуру.

Источники тона и пусковые устройства

Источниками тока на комбайне являются аккумуляторная батарея и генератор.

Аккумуляторная батарея ТСТ-ЭМС с номинальным напряжением В предназначена для питания стартера, а также потребителей при отключенном или работающем на малых оборотах двигателе.

Генератор со встроенным малогабаритным регулятором напряжения Я-Б мощностью Вт и номинальным напряжением В при работе двигателя обеспечивает подзарядку аккумуляторной батареи и питание всех потребителей. Его выводная клеа защищена изоляционным резиновым колпаком. Привод генератора осуществляется ог шкива двигателя при помощи двух вентиляторных ремней.

Двигатель СМД- запускается в работу пусковым двигателем, на котором установлен стартер СТ-Д, с пульта дистанционного запуска при помощи включателя с надписью «запуск». В данной системе предусмотрена возможность запуска пускового двигателя при помощи дублирующего включателя, расположенного на нем.


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