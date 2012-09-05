Для этого на автомобиле имеются источники тока: аккумуляторная батарея (АКБ) и генератор, которые работают, соответственно - при неработающем двигателе и после его пуска.

В автомобилях применяется батарейная система зажигания. Ее основой является аккумуляторная батарея (АКБ). Она обеспечивает питание автомобиля и двигателя электрическим током и создает электрический разряд тока высокого напряжения (искру) (между электродами свечи) - для воспламенения смеси в цилиндрах двигателя. Если необходимо заменить свечи накала, стоит обратиться на СТО Turbo Diesel Service http://dieselservice.kiev.ua/svechi_nakala. Профессиональные специалисты проведут диагностику и после выполнят необходимые процедуры.

Так как при давлении рабочей смеси в камере сгорания, в конце такта сжатия 10...14 ати (1,0...1,4 МПа), и зазоре между электродами свечи 0,8 мм, гарантированно необходимо не менее 16... 18 тысяч вольт, чтобы пробить зазор между этими электродами, чтобы между ними проскочила мощная искра, т. к. сжатая смесь подобна диэлектрику.

В батарейную систему зажигания входят: аккумуляторная батарея (АКБ), генератор, стартер, катушка зажигания (индукционная) 8, прерыватель тока низкого напряжения 6 с конденсатором, распределитель тока высокого напряжения 5 с центробежным и вакуумным регуляторами опережения зажигания (обычно они объединены в одном приборе - прерыватель - распределитель), провода низкого 7 и высокого напряжения 2,3, свечи зажигания 4, реле-регулятор величины тока и напряжения, реле обратного тока, замок и выключатель зажигания 1, амперметр (контрольная лампа), датчики, указатели, электрическая аппаратура.

Аккумуляторная батарея (АКБ) служит источником тока на автомобиле при неработающем двигателе. Она накапливает электрическую энергию от генератора в процессе работы двигателя (или другого источника) и питает ею весь двигатель и автомобиль, когда двигатель не работает. От АКБ также производится пуск двигателя стартером, поэтому ее называют стартерной. При этом, аккумуляторная батарея за (1...2) минуты работы стартера может почти полностью разрядиться, отдав стартеру весь свой запас энергии, т. к. стартер при работе потребляет ток большой силы - (600.1000) ампер. Поэтому, при пуске двигателя, стартер можно держать включенным не более 3.5 секунд и после делать (1.2) мин перерыв (отдых АКБ).