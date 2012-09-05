Що таке автомобіль? Розкіш чи засіб пересування? Значною мірою це залежить від того, наскільки ви вдало його придбали. Купівля автомобіля - дуже серйозний захід. Навіть вітчизняні автомобілі мають величезну кількість моделей. Бувалі автолюбителі стверджують, що кожен конкретний рік випуску має свої особливості. Що ж говорити про іномарках, які хлинули до нас потоком. В основному - це старі моделі. У них розібратися ще складніше.

Розкажемо детальніше про електрообладнання.

Щоб отримати електроенергію на автомобілі, без якої сучасна машина працювати не може, на ній встановлюють генератор і акумуляторну батарею. За допомогою електричного струму відбувається запалювання робочої суміші в бензинових і газовмісних двигунах, пуск двигуна стартером, працює світлова та звукова сигналізація, освітлення, контрольно-вимірювальні прилади.

Генератор перетворює механічну енергію в електричну, а акумуляторна батарея- хімічну енергію в електричну. Акумуляторна батарея складається з шести свинцево-кислотних акумуляторів і є хімічним джерелом постійного струму, живлячи електричним струмом прилади електрообладнання автомобіля, коли не працює двигун, а також при роботі двигуна на малій частоті обертання колінчастого вала і при пуску двигуна стартером.

Пристрій і принцип дії генератора. Генератор служить для харчування всіх споживачів електрообладнання автомобіля і для заряду акумуляторної батареї при працюючому двигуні. Він складається з двох основних частин: нерухомої - статора і обертається - ротора, а також випрямного блоку, щіток, електронного регулятора напруги, двох кришок, стягують стяжними болтами, і приводного шківа з вентилятором і конденсатором.

Дія г е н е р а т о р а. Коли включається запалювання, на щитку приладів спалахує контрольна лампочка, яка сигналізує про те, що в обмотку збудження ротора надходить струм від акумуляторної батареї. Протікає по обмотці збудження струм створює навколо полюсів ротора магнітний потік, який, проходячи через зубці статора, змінюється по силі та напрямку. Змінна напруга і струм, індуковані в обмотці статора, випрямляються випрямним блоком, і для живлення споживачів вже йде постійний струм, що знімає. Кріпиться генератор до двигуна болтами і приводиться в рух клиновим ременем, що йде від колінчастого вала.ться з клеми генератора.



Стартер. Для пуску двигуна служить стартер. Він являє собою електродвигун постійного струму, що живиться від акумуляторної батареї через вимикач запалювання. Стартер складається з блоків приводу, обмотки і колектора. У блоці обмотки і колектора розташований тримач щіток, в якому знаходяться контактні щітки. Контактні щітки зношуються повільно, але постійно і їх, як і щітки генератора, час від часу потрібно міняти. Стартери різних виробників мають різну потужність, на що слід звертати увагу при заміні.

Для якісного ремонту б.у стартера чи генератора слід звертатися до провірених СТО або на автошроти. Наш автошрот у Нововолинську буде дуже радий вам допомогти.







