Прибор состоит из индикаторного указателя и переключателя, установленных на щитке приборов, и трех первичных преобразователей, размещенных на специальных кронштейнах на коробке передач и на правой панели молотилки вблизи специальных звездочек валов первого и второго молотильных барабанов.

Необходимо, чтобы расстояние от торцов преобразователей частоты вращения барабанов до торцевой поверхности зубьев звездочек, формирующих сигнал, было в пределах ±,. Интервал между торцом преобразователя скорости движения комбайна и ребром тормозного шкива должен быть таким же.

Перед началом работы следует проверить правильность установки преобразователей и надежность контакта наконечников проводов с их клемами. Затем с помощью механического арретира устанавливают стрелку индикаторного прибора на нулевую отметку. Во время работы информацию о частоте вращения барабанов и скорости движения комбайнер получает, перемещая переключатель в одно из трех положений. В среднем положении переключателя электронный указатель показывает частоту вращения первого барабана, в верхнем — частоту вращения второго барабана, а в нижнем положении— скорость движения комбайна.