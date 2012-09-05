Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Электронный указатель частоты вращения




Электронный указатель частоты вращения
2 Апреля 2017
Теги: авто

Прибор состоит из индикаторного указателя и переключателя, установленных на щитке приборов, и трех первичных преобразователей, размещенных на специальных кронштейнах на коробке передач и на правой панели молотилки вблизи специальных звездочек валов первого и второго молотильных барабанов.

Необходимо, чтобы расстояние от торцов преобразователей частоты вращения барабанов до торцевой поверхности зубьев звездочек, формирующих сигнал, было в пределах ±,. Интервал между торцом преобразователя скорости движения комбайна и ребром тормозного шкива должен быть таким же.

Перед началом работы следует проверить правильность установки преобразователей и надежность контакта наконечников проводов с их клемами. Затем с помощью механического арретира устанавливают стрелку индикаторного прибора на нулевую отметку. Во время работы информацию о частоте вращения барабанов и скорости движения комбайнер получает, перемещая переключатель в одно из трех положений. В среднем положении переключателя электронный указатель показывает частоту вращения первого барабана, в верхнем — частоту вращения второго барабана, а в нижнем положении— скорость движения комбайна.


.

Комментарии

Оставить свой комментарий
Обновить изображение
Внимание! Грубые и нецензурные комментарии будут удалены.
Обсудить на форуме
Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Автолампы - . (+33)
China Avto - . (+36)
Подготовка автомобиля к работе... - . (+63)
Механизм дистанционного управл... - . (+61)
Авто с пробегом: стоит ли поку... - . (+68)
Мойка автомобиля – особенности... - . (+62)
Действие сцепления... - . (+57)
GenerStar - . (+52)
Плунжер гидроцилиндра... - . (+50)
Center Vostok - . (+111)
Анализ дорожно-транспортных си... - . (+98)
Влияние элементов плана и проф... - . (+99)
Аппаратура сигнализации... - . (+65)
Аренда семейного микроавтобуса... - . (+67)
Штоковая полость гидроцилиндра... - . (+58)
Популярное на форуме
Порт Байкал (путеводитель)... - 00:21, 13 Августа 2016
Самуи (Путеводитель)... - 01:57, 23 Октября 2015
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 17:45, 3 Ноября 2014
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 01:21, 12 Июня 2014
Иркутск (путеводитель)... - 23:10, 12 Мая 2014
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 17:58, 8 Июля 2013
Спроси большого начальника ГАИ... - 00:03, 13 Апреля 2013
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 11:31, 30 Октября 2012
Автошоу в Киеве 2012... - 10:27, 17 Сентября 2012
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 10:26, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке