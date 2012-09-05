В систему подачи топлива входили электробензонасос, фильтры грубой и тонкой очистки топлива, устанавливаемые на автомобиле, а также редукционный клапан, система топливных шлангов и электромагнитные форсунки, устанавливаемые на двигателе.

Электронная система управления подачей топлива включала в себя электронный блок управления и систему датчиков, включающую датчик разрежения, датчик угла открытия дросселя, датчик температуры охлаждающей жидкости и датчик температуры входящего воздуха. Электронный блок управления обеспечивал на каждом режиме работы двигателя подачу необходимого количества топлива в зависимости от сигналов датчиков.

Разработанная ЦНИТА в 60-х годах аппаратура имела следующие основные особенности:

- впрыск топлива производился одновременно всеми форсунками в зону каждого впускного клапана (многоточечный впрыск) два раза за каждый оборот коленчатого вала;

- основное регулирование подачи топлива производилось по разрежению (абсолютному давлению) во впускном трубопроводе;

- корректирование топливоподачи производилось в зависимости от температуры охлаждающей жидкости, положения дросселя (открыт-закрыт), скорости открытия дросселя, температуры входящего воздуха;

- применены электромагнитные форсунки струйного действия (без распыла);

- давление в системе топливоподачи создавалось электробензонасосом роликового типа и поддерживалось редукционным клапаном;

- управление подачей топлива производилось электронным блоком формирования импульсов аналогового типа, обеспечивавшим подачу на электромагнитные форсунки сигнала определенной формы с длительностью, зависящей от режимных параметров работы двигателя.