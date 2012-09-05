Всевозможные электронные устройства стали неотъемлемой частью нашей жизни: мы используем различные гаджеты для работы, отдыха, занятий спортом, выполнения домашних дел и т.д. Постоянное появление новых моделей заставляет нас стремиться в числе первых стать обладателями новинки, поэтому все большее число покупателей отдает предпочтение онлайн-шоппингу.

Преимуществ у такого решения множество: во-первых, делать покупки можно в любой удобный момент; во-вторых, не нужно тратить время на поездки в магазин и длительные поиски интересующей модели; в-третьих, интернет-магазины электроники чаще предлагают более выгодные цены. Но, безусловно, для того чтобы шоппинг в интернете не принес разочарования, рекомендуется ответственно подходить к выбору онлайн-магазина.





Главные критерии выбора

Сейчас существует немало торговых точек, которые работают в формате интернет-торговли, однако не все из них отвечают основным критериям надежного и удобного для покупателей магазина. Итак, при выборе интернет-магазина нужно обращать внимание на следующие моменты:

информативность каталога (при изучении каталога вы должны получить полное представление как о технических свойствах заинтересовавшей модели, так и о ее внешних характеристиках);

удобство оформления заказа (процесс оформления заказа не должен вызывать затруднений и отнимать много времени);

способы оплаты и доставки (хороший магазин готов предложить различные способы оплаты и доставки заказов, для того чтобы клиент мог воспользоваться удобными вариантами);

наличие консультационной поддержки (при возникновении вопросов пользователи должны иметь возможность обратиться за помощью к консультантам онлайн или по телефону).

Процесс поиска нужной модели и оформление заказа, как правило, не представляют никаких сложностей. При этом для розничных покупателей первостепенное значение имеют качество и цена, а также скорость доставки товаров. Не менее важно и наличие сервисного центра (если, например, гаджет сломается или у него обнаружится дефект).

При выборе электроники в Екатеринбурге многих интересует, можно ли покупать через интернет оптом. На этот вопрос следует ответить утвердительно: сейчас интернет-магазины готовы предложить выгодные условия для оптовых покупателей. Но, в этом случае важны не только широкий ассортимент и выгодные цены, но и возможность заказа различных по объему партий товара, отработанная система доставки, наличие всей документации на продукцию и ряд других моментов.





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