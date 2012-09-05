Мы проехали за рулем Insight по испанским дорогам в окрестностях Валенсии. Пока находишься в автомобиле, неотступно преследует мысль, что спонсором «Хонды» выступала ассоциация японских цветоводов - с количеством флористических символов на передней панели явный перебор.

Например, слева от руля расположена зеленая кнопка с изображением цветка, которая меняет программу блока управления двигателем и вариатором. Если нажать ее, ДВС потеряет несколько «лошадок» (снижение мощности на 4% не чувствуется), но умерит аппетит. Вариатор при этом будет задействовать меньшие передаточные числа, позволяя мотору крутиться не так сильно. Отклик на нажатие педали газа также меняется: если вы привыкли делать это резко или стараетесь не менять положения педали даже при движении по магистрали, то режим ECON сделан для вас. Вдобавок ко всему режим предусматривает энергосберегающую работу климат-контроля и увеличивает силу тока, направляемого на батареи, чтобы улучшить рекуперацию энергии при торможении. Ищете токарные станки? Компания Диомаш Инжиниринг diomash.ru предлагает высококачественное оборудование по доступным ценам.

Хотя, учитывая невысокие накопительные способности никель-металл- гидридных аккумуляторов (NiMH), особого смысла идти на такой шаг пока что нет. Insight же потребует намного больше доработок, если его захотят сделать «заряжаемым». Преимущества гибридной системы «Хонды» в компактности, легкости и, как следствие, в меньшей стоимости по сравнению с «Тойотой».

Как Honda, так и Toyota пока что решили отказаться от перспективных литий- ионных аккумуляторов. Помимо проблем долговечности и огнеопасности, главным недостатком таких батарей на данный момент является их высокая стоимость по сравнению с аккумуляторами типа NiMH. Если представить, что 18 кг литий- ионных аккумуляторов (без стальной защитной оболочки) для S400 BlueHybrid обходятся Mercedes-Benz в сумму порядка 1000 евро, то становится абсолютно понятно, что Honda и Toyota просто ждут, когда цены на эти энергоносители станут значительно ниже. Эксперты полагают, это произойдет в 2011-2012 годах.