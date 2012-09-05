Бонусы за регистрацию в казино Эльдорадо



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Турниры и лотереи в интернет-казино Эльдорадо

Турниры и лотерейные розыгрыши стимулируют клиентов на активные действия на развлекательном портале. Это великолепные мотиваторы, так как предлагают игрокам пополнить копилку выигрышей не только денежными, но и ценными призами. Призовой фонд мероприятий индивидуален, распределяется между несколькими победителями в соответствии с условиями турнира. Лидеры гонки получают туристические путевки за границу — во Францию, Германию, Италию.

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Получить билеты для участия в розыгрыше можно несколькими способами — новичкам за регистрацию выдается сразу 10 билетов. По 2 билета получают игроки, которые активно исследуют карту сокровищ, 1 билет положен за каждую 1000 рублей депозита.



