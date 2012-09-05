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Эльдорадо бонусы за регистрацию каждому
4 Октября 2020
Теги: Игры

Бонусы за регистрацию в казино Эльдорадо

Сервис интернет-казино Эльдорадо прекрасно знаком публике. Заведение несколько лет работает на рынке. Бонусная программа Эльдорадо https://casino-promo.biz/kazino-eldorado-bezdepozitnyj-bonus/ регулярно получает положительные отзывы опытных игроков.

Популярность онлайн-клуба во многом предопределила бонусная программа и уникальная система лояльности, согласно которой всем зарегистрированным пользователям присваивается статус. Продвижение по лестнице уровней гарантирует индивидуальные преференции — бонусы, вход в приватные турниры, эксклюзивные подарки.


Бездепозитные и депозитные бонусы клуба

Виртуальное казино Эльдорадо дарит бонусы даже тем клиентам, которые пользуются сервисом на протяжении длительного времени. В клубе можно получить вознаграждение:

  • 88% на вечерний депозит не более 8 888 руб. — минимальный депозит от 500 рублей;
  • 44% на полуденное пополнение счета не более 88 000 руб. — депозит от 500 рублей;
  • 188% на первое пополнение счета — для новичков;
  • 1888 рублей бездепозитный подарок к дню рождения;
  • еженедельные бездепы по понедельникам до 8 888 руб.

Для членов VIP-клуба предусмотрен индивидуальные поощрения — чем выше статус, тем больше подарков.


Турниры и лотереи в интернет-казино Эльдорадо

Турниры и лотерейные розыгрыши стимулируют клиентов на активные действия на развлекательном портале. Это великолепные мотиваторы, так как предлагают игрокам пополнить копилку выигрышей не только денежными, но и ценными призами. Призовой фонд мероприятий индивидуален, распределяется между несколькими победителями в соответствии с условиями турнира. Лидеры гонки получают туристические путевки за границу — во Францию, Германию, Италию.

Менее ценные поощрения — современные гаджеты, гарнитуру. Следите за анонсами заведения, подписывайтесь на рассылку, постоянно посещайте страницы в социальных сетях, чтобы не упустить шанс на получение приличного выигрыша.

Ежедневно в интернет-казино Эльдорадо стартует лотерейный розыгрыш с призовым фондом 450 000 рублей. Администрация предлагает игрокам найти свой остров сокровищ с приличным гонораром.

Получить билеты для участия в розыгрыше можно несколькими способами — новичкам за регистрацию выдается сразу 10 билетов. По 2 билета получают игроки, которые активно исследуют карту сокровищ, 1 билет положен за каждую 1000 рублей депозита.


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