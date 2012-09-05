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Экзамен после 10 000 км
25 Декабря 2020
Теги: авто

После пробега в 10 000 км, мы с нашим “попрыгунчиком" посетили станцию технического обслуживания. Диагностику машина прошла суровую. Было проведено очередное ТО, при котором выявились особенности технологии. В частности, при замене топливного фильтра необходимо использовать специальный ключ, чтобы раскрутить крышку корпуса и сменить фильтрующий элемент.

В нашем варианте удручает отсутствие переднего стабилизатора поперечной устойчивости появились крены кузова, а поперечная раскачка настораживает на незагруженном автомобиле. У груженой машины из-за смещения центра тяжести эффект “валкости" усиливается. В этом контексте рекомендуем оговаривать наличие стабилизатора при покупке автомобиля.

Работу амортизаторов проверили на стенде. Первая "десятка", накрученная "под завязку" по самым немыслимым дорогам и направлениям, не испортила комфортности грузовичка. Работа всех остальных узлов и агрегатов также в полной норме.

Пришлось самостоятельно доукомплектовать машину магнитолой - в базовой комплектации она не устанавливается, а в дальней дороге водителю без музыки одиноко невмоготу. Да и на высокой скорости натруженный слух просит заменить хриплый баритон дизеля на ласковый и мелодичный “сонг“.

Сиденье накрыли качественным массажным ковриком, а в особо дальних перегонах даже приходится использовать валик за спину - поддержка поясницы в “стандарте" не предусмотрена.

Впереди - дорожные испытания после второй "десятки". За двадцать тысяч пробега на наших дорогах с автомобилями иногда происходят невообразимые метаморфозы. А пока, Jumpy отправляется в очередное турне. И снова "под завязку"...


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