Влияние ускорения автомобиля на изменение толкающего усилия, развиваемого ведущими колёсами, может считаться эквивалентным влиянию некоторого угла подъёма. Линейное ускорение автомобиля 1 км/час сек соответствует подъёму 2,85%. Угловое ускорение вращающихся масс также должно быть учтено, и если маховой момент и угловые скорости этих частей относятся к весу автомобиля и его поступательной скорости, как было принято в предыдущем примере, ускорение 1 км/час сек на прямой передаче! будет соответствовать подъёму 3,12%, на второй передаче — 3,35% и на первой передаче — 4,12%. Хотя крутящий момент ведущей оси при одинаковом ускорении имеет на низшей передаче большую величину, чем на высшей передаче, крутящий момент двигателя имеет на низшей передаче меньшую величину. При передаточных числах коробки передач, указанных в предыдущем примере, ускорение автомобиля 1 км/час сек на высшей передаче возможно при таком же крутящем моменте двигателя, как подъём 3,12%, на второй передаче — как подъём 2,06% и на первой передаче — как подъём 1,5%. Хотите купить аккумулятор? Загляните в интернет-магазин akbmoscow.ru. Здесь представлен высококачественный товар по доступным ценам

Удельный объём, описываемый поршнями. Для тяжёлых грузовиков и тягачей одним из основных показателей является их способность преодолевать подъёмы под полной нагрузкой, для легковых автомобилей основное значение имеет наибольшее ускорение, развиваемое на прямой передаче. Если известна зависимость крутящего момента двигателя от числа его оборотов, ускорение определяется по изложенному ниже методу, причём может быть построена кривая зависимости наибольшего ускорения двигателя от скорости. Ускорение легкового автомобиля (называемое часто приёмистостью) может быть характеризовано удельным объёмом, описываемым поршнями.

Современные американские легковые автомобили имеют удельный объём около 3,2. Чем больше удельный объём, тем больше ускорение и тем легче управление автомобилем (единицами измерения удельного объёма, принятыми в США, являются фут3/т-миля или дюйм3/т-фут). Современные двигатели развивают максимальный крутящий момент приблизительно 6,7 кем на 1 л рабочего объёма. При подсчёте динамики автомобиля крутящий момент может быть принят равным 5,9 кгм/л.