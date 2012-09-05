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Экспресс-доставка
13 Июня 2019

Грузоперевозки МСК-СПб, услуга, пользующаяся постоянным спросом. Грузоперевозки между двумя главными мегаполисами страны – это одно из наиболее востребованных, пользующихся постоянным устойчивым спросом у различных категорий заказчиков направление. Наша специализированная компания «mrt-logistics» предоставляет широкий спектр услуг по доставке обычных грузов. Цены на выполнение работы минимальны, что позволяет оказывать реальную помощь в ведении бизнеса молодым, развивающимся компаниям. Услуга доступна как для частных лиц, так и для компаний, организаций, индивидуальных предпринимателей, ведущих свой бизнес в указанном регионе.

Особенности маршрута

Несмотря на кажущуюся простоту доставки посылки из Москвы в Санкт-Петербург и обратно, данное направление является достаточно специфичным. Автомагистраль, соединяющая мегаполисы, активно используется всеми видами транспорта, а плотность населенности по мере приближения к окраинам городов, становится очень высока. Частые заторы и высокая интенсивность движения – вот характерные условия, в которых мы беремся выполнить заказ любой степени сложности и доставить малогабаритный груз по указанному адресу точно в назначенное время.

Доставка грузов из Москвы в Санкт-Петербург востребована во всех сферах народного хозяйства, отраслях экономики, при решении бытовых, социальных вопросов и т.п. В любом случае, оказание услуг в данной сфере – важное и ответственное мероприятие, которое требует высокого профессионализма, ответственности, дисциплинированности.

Работают профессионалы

В нашей логистической компании созданы идеальные условия, позволяющие выполнить заказ любой степени сложности, перевезти посылки, почту, бандероли, другие виды малогабаритных грузов. Каждый сотрудник фирмы – настоящий профессионал, способный выполнить свою часть работы на самом высоком профессиональном уровне. Доставка товаров осуществляется ежедневно. При этом, мы стремимся обеспечивать максимальную загрузку техники с целью сведения к минимуму транспортных расходов для клиентов компании.

Груз может быть застрахован, по желанию заказчика. Одно из важнейших условий, которое неукоснительно соблюдается – обеспечение целостности и сохранности переданного для перевозки товара.

Более подробную информацию, а также условия оформления договора можно узнать у менеджеров.


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