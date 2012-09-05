При износе или неправильной регулировке величина зазора между рабочими поверхностями тормозных колодок и барабанов колес увеличивается. При этом торможение наступает в конце хода педали тормоза и может не достигать требуемой силы.

Для эксплуатационной регулировки зазоров между колодками и барабанами в зависимости от конструкции тормозов применяются различные устройства. Так, у автомобилей «Москвич-407», М-20 «Победа», ГАЗ-51А, ГАЗ-12, М-21 «Волга» для регулировки положения колодок применены эксцентрики, шестигранные головки которых выведены на внутреннюю (со стороны кузова автомобиля) поверхность опорных дисков тормозных механизмов, Для регулировки положения тормозных колодок грузовых автомобилей ЗИЛ и автомобилей МАЗ и Я АЗ служат регулировочные червяки в рычагах разжимных кулаков тормозных механизмов.

При регулировке необходимо выполнить следующие операции:

1. Поднять колесо домкратом и снять декоративный колпак (у легковых автомобилей).

2. Пользуясь регулировочным приспособлением, сначала довести тормозные колодки до легкого соприкосновения с барабаном, а затем отвести их от барабана до получения свободного вращения колеса.

3. Произведя регулировку положения тормозных ко- лодок у всех колес, опробовать тормоза на ходу автомобиля. Правое и левое колеса одной оси должны тормозиться одновременно. Колеса передней оси легковых автомобилей должны затормаживаться одновременно с колесами задней оси, а у грузовых автомобилей (без груза) несколько позже.

4. Если при проверке будет обнаружена неравномерность затормаживания колес, следует ослабить тормоз (увеличить зазор между колодками и барабаном) у колеса, затормаживаемого раньше остальных.