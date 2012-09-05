Сведения по срочному выкупу авто после ДТП, предоставил Александр Шакиров, автомеханик компании Автовыкуп-24. На фото: битое в результате ДТП авто Kia Rio, 2012 года выпуска, пробег 170 000 км, выкуплено за 340 тысяч рублей. Перечислю основные повреждения Перечень повреждений.

1. Погнуты передние стабилизационные стойки.

2. Повреждено рулевое управление.

3. Неисправен генератор.

4. Сорвана масляная помпа.

5. Вмятины на кузове.

6. Разбит бампер.

Оценочная стоимость ремонта в специализированном автосервисе - 200 000 рублей. Срок восстановления - 15 рабочих дней. Как показывает практика, примерно половина владельцев автомобилей, которые получили серьёзные повреждения в результате дорожно транспортного происшествия, предпочитают воспользоваться услугами срочного автовыкупа. На оценку текущей стоимости машины влияет множество факторов. Перечислим основные из них.





От чего зависит цена на выкуп битого авто после ДТП

1. Техническое состояние авто.

2. Степень тяжести повреждений.

3. Наличие страховки.

Цена срочного выкупа авто после ДТП может значительно увеличиваться в том случае, когда ожидаются финансовые выплаты страховой компании на восстановление битого автомобиля. Для подтверждения наступления страхового случая необходимо получения установленного законом перечня документов. Одним из важных официальных документов из этого списка является трасологическая экспертиза. Рассмотрим основные нюансы проведения данной процедуры.





Трасологическая экспертиза при ДТП

Трасологическая экспертиза предназначена для решения комплекса проблем. Первый и главный – причинно-следственные связи, то есть что стало причиной ДТП и кого в итоге считать виноватым. Также она устанавливает факт того, что обнаруженные дефекты не всегда являются следствием данного ДТП, и возможно, они появились ранее.





В чем суть экспертизы

Ее задача – детальное изучение следообразования с целью воссоздать ДТП, чтобы определить момент, когда следы появились и кем они были оставлены. Требования определяет заказчик экспертизы и выставляет их перед экспертами. По выявленным следам можно достоверно определить, как взаимодействовали автомобили, и что стало причиной ДТП.

Когда востребована данная процедура.

Перечислим основные ситуации, в которых востребована экспертиза дорожно транспортного происшествия.

1. Споры между участниками дорожного происшествия по поводу того, кто виноват. В результате проверки выдается экспертное заключение, влияющее на стоимость выкупа битого авто после ДТП.

2. Когда страховая компания не считает нужным выплачивать компенсацию. Независимая экспертиза выявляет реальное положение вещей, так как в последнее время компании, ссылаясь на данные собственной экспертизы, не хотят выплачивать законную компенсацию на ремонт транспортных средств.

3. Когда есть потребность в верификации повреждений машины.





Дополнительные сведения.

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