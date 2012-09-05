Алферт предоставляет услуги транспортировки любых грузов в Кыргызстан, другие страны СНГ, а также всего мира. Транспортно-экспедиторская компания была создана в 2007 г. Здесь можно заказать любые услуги по доставке и экспедированию товаров. Руководствуется компания мировыми стандартами и нормами качества. Доставляются грузы в Кыргызстан через железнодорожным, авиационным, морским и автомобильным транспортом. Занимается Алферт и организацией комбинированных грузоперевозок. Клиенты, сотрудничающие с этим перевозчиком, могут рассчитывать на максимальный комфорт.



Алферт - это надежный жд экспедитор по киргизии. Придерживается компания бескомпромиссного качества услуг. Наличие собственного кода железнодорожного экспедитора, позволяет перевозчику решать вопросы грузоперевозок максимально оперативно, в полном соответствии с действующим законодательством. Компания имеет международный сертификат ISO 9001:2008 и дипломы FIATА. Это свидетельствует о непревзойденном профессионализме менеджеров грузоперевозчика. Также компания имеет статус мастера перевозки и экспедированию. За пройденные годы команда перевозчика накопила серьезный опыт. Кроме этого были налажены контакты с посредниками. Специалисты компании разработали уникальные схемы сотрудничества с заказчиками. Благодаря этому каждый клиент Алферт может рассчитывать на предоставление наиболее экономичных, комфортных и быстрых вариантов транспортировки вместе с дополнительными сервисами.



Оформление заказов возможно через официальный сайт перевозчика всего в несколько кликов. Каждый клиент может рассчитывать на индивидуальный подход к своим потребностях. Грузы доставляются через весь Кыргызстан в минимальные сроки. Работает компания и по другим направлениям Центральной Азии. Решения клиентам предлагаются в зависимости от их возможностей и конкретных возможностей. Через веб-сайт перевозчика можно ознакомиться с полным комплексом услуг, который он предлагает. Это аренда вагонов, ремонт подвижных составов, охрана, страхование и отслеживание товаров по выбранному заказчиком маршруту. Любую из перечисленных услуг клиент сможет получить в онлайн-режиме, оформив соответствующую заявку.



Компания занимается перевозками различных грузов. Она обеспечивает полное документальное сопровождение грузоперевозок. Опытные специалисты Алферт займутся оперативной организацией железнодорожных грузоперевозок по всему Кыргызстану. Компания берет полную ответственность за сохранность принятых товаров. Адресатам они доставляются без малейших повреждений, в первозданном виде. По всему маршруту ведется круглосуточный мониторинг перевозимых грузов. А заказчик получает оперативную информацию о местонахождении товара, его состоянии и сохранности. Доставка выполняется оперативно, без малейших задержек или же проволочек в пути.

