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Экскурсии по загадочному Парижу
10 Декабря 2019

Нетривиальной история Парижа, его романтическая атмосфера и достопримечательности будут доступны во время поездки. Экскурсии по Парижу позволят увидеть его глазами местных жителей. Туристы смогут узнать все об этом городе все. Достаточно воспользоваться услугами профессиональных гидов. Путешествие по Парижу можно начать с экскурсии Лувр, здесь расположено много достопримечательностей и уникальных исторических шедевров.


Лучшие места Парижа

Самые знаковые места Парижа, которые следует посетить в первые же дни, это Елисейский дворец. Об Елисейских полях многие знают не понаслышке. Здесь можно увидеть историческую Триумфальную арку, красивейший мост Парижа и собор, в котором покоится прах Наполеона I. Посетить Париж и не увидеть Эйфелеву башню, непростительное происшествие, поэтому многие туристы стремятся ее увидеть в первую очередь.

Туристы здесь ознакомятся не только с достопримечательностями, но и французской кухней, смогут услышать много историй из жизни города. Воспользовавшись услугами профессионального гида можно узнать о жизни города все до мелочей и даже узнать, где можно не только вкусно пообедать, но и совершить покупки в виде морепродуктов и сувениров.

Самые интересные уголки Парижа будут доступны и известны уже не только местным жителям. А увидеть здесь будет что:

- улицу с домом Д-Артаньяна;

- тайный городской садик как из Страны Чудес Кэрролла;

- множество всевозможных красивых мест и мест для шопинга.

Экскурсии по Парижу интересны всем, кто хочет увидеть все самое интересное и особенно тем, кто впервые в Париже.


Незабываемые впечатления о Лувре

Посещение лабиринтов Лувра обязательно, если поездка в Париж состоялась. Чтобы миновать длительные очереди в Лувр, необходимо заранее побеспокоиться об экскурсии и воспользоваться услугами профессиональных гидов. Посетителей здесь ждут знаменитые картины и экспонаты, вошедшие в коллекцию музея. Здесь туристы знакомятся с историей создания музея и личными коллекциями французских монархов. Роскошные старинные залы ренессансного Лувра завораживают. В этих залах можно увидеть слияние античного и современного искусства, можно ознакомиться с романтичной историей влюбленного в Жозефину Наполеона Бонапарта. А чего стоит творчество Леонардо Да Винчи.

Здесь де туристы услышат историю создания этого уникального музея и замка- бастиона, а также ознакомятся с коллекциями французских монархов. Обязательно участники экскурсии посетят шедевры искусства Венеру Милосскую, Мону Лизу и многие другие шедевры. Именно здесь можно узнать, почему Лувр раньше назывался «музей Наполеона». А чего только стоят драгоценные гарнитуры Жозефины. Все это можно увидеть и рассмотреть. Главное заказать заранее экскурсию, что сэкономит время и позволит получить много полезной информации.


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