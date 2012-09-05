На рынке сегодня много тканых салонных коврикон, единственное преимущество которых в том, что они легкие. Потому их удобнее размещать в салоне или вынимать для чистки. Недостатков больше — такие коврики чаще приходится сушить, при попадании грязи их нельзя протереть (можно только пылесосить), кроме того, в слякотную погоду они совсем не удерживают воду и талый снег, попадающие внутрь с обувыо водителя. Именно поэтому на тест мы взяли четыре влагостойкие модели из резины, рези- нопластика, полиамида и полиуретана.

Резиновые корытца (втесте они представлены китайскими Prestige бренда Fusion) наиболее распространены. Удобны они и тем, что такой поддон можно легко (с помощью ножниц) подогнать под размер напольной ниши. Однако «экипировка для автоспорта купить» гораздо тяжелее «ткани», и, если в корытце скапливается много снега и грязной воды, с ним

приходится изрядно повозиться. Напомним, что такой коврик плохо держит форму. Если вы реши те вытащить его из салона и слить воду, будьте осторожны и внимательны. иначе жидкую грязь можно расплескать по поду. Именно так и произошло у нас с китайским Prestige.

Впитывают воду, держат форму

Кстати, схожими с Prestige недостатками обладают и их резинопластиковые аналоги Car Mat (марка Homines, Франция), снабженные ткаными или ворсистыми вставками, которые призваны накапливать и удерживать влагу'. Да, если воды набирается немного (до 100 мл), эти элементы вполне способны ее впитать, после чего коврик можно спокойно вытаскивать, чтобы просушить. Но. если воды все же будет больше, никакого преимущества перед резиновым собратом у Car Mat не окажется. Поэтому «ре- зинопластику» отвели третье место.

Куда больше нам понравились объемные (с небольшими буртиками) американские коврики Floormat из ворсистого полиамида, выпускаемые под маркой Piece of Mind. Помимо того, что они совмещают достоинства тканых изделий (малый вес) и резинотехнических (влагостойкость), эти корытца хорошо держат форму — даже если в них набралась лужа, коврики можно вытаскивать из салона без риска разлить воду. В нашем тесте эти коврики уверенно заняли второе место.

Наиболее же технически «продвинутыми» среди представленных можно назвать оригинальные канадские полиуретановые коврики Koolatron с матами из искусственного материала FSX. Они сочетают такие важные качества, как способность впитывать и удерживать до по- лулитра воды, универсальность и удобство установки. небольшой вес, а также отменную «поддержку» формы. Эти изделия — на первом месте.