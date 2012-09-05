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Екатеринбург: Мазерати центр
10 Декабря 2018
Теги: авто

Наш дилерский центр является первым за границами МКАД и третьим в стране представительством известнейшего автомобильного бренда Мазерати. Уже около полугода мы занимаемся реализацией модельного ряда данной итальянской марки в Екатеринбурге. Каждая из модификаций Мазерати является настоящим произведением высочайшего автомобильного искусства. Отличаются такие авто своей непревзойденной мощностью, прекрасными показателями, функционалом и непревзойденными дизайнерским оформлением. Поэтому спрос на них среди российских автолюбителей стремительно растет.

На официальном веб-ресурсе нашего центра https://maserati-ural.ru/cars/models/levante представлен богатейший выбор новых модификаций авто Мазерати. Выбрать их желающие смогут в соответствии с собственными потребностями, в индивидуальной конфигурации. О сроках поставки и других деталях будущие автовладельцы смогут договориться с менеджером центра. Наиболее интересными для клиентуры является модельный ряд Леванте, представленный у нас в разнообразной модификации. В онлайн-каталоге центра можно найти дизельные или же спортивные образцы Леванте, которые комплектуются разнообразными деталями или же дополнительным оборудованием.

Любой покупатель Мазерати может воспользоваться нашим техническим обслуживанием, индивидуальным сервисом, а также высоким профессионализмом квалифицированного персонала. Кроме этого услугами сервис-центра смогут воспользоваться счастливые обладатели данной марки авто. Если ваша модель Мазерати устарела, всегда можно воспользоваться услугой Трейд-Ин и обменять ваше авто на новейшую модель. Благодаря этому, вы сумеете сэкономить большую сумму, получая в пользование совершенно новый Мазерати, который прослужит вам долгие годы.

Наш екатеринбургский Мазерати-центр является официальным дилером совершенно эксклюзивных модификаций итальянского бренда. Также мы являемся первым дилерским центром, проводящим выездные тест-драйвы. Благодаря данной услуге любой будущий владелец таких авто, сможет проверить их на ходу, разобраться с функционалом, особенностями управления, а также разнообразными техническими параметрами. Записаться на тест-драйв у нас сможет любой желающий. Данная услуга предоставляется абсолютно бесплатно и не требует выполнения разных формальностей. Чтобы быть в курсе событий мы предлагаем ознакомление с разделом новостей на https://maserati-ural.ru/, в котором размещается свежая информация о пополнении онлайн-каталога новыми модификациями Мазерати.

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тут были комменты. RIP!






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