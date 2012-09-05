Наш дилерский центр является первым за границами МКАД и третьим в стране
представительством известнейшего автомобильного бренда Мазерати. Уже
около полугода мы занимаемся реализацией модельного ряда данной
итальянской марки в Екатеринбурге. Каждая из модификаций Мазерати
является настоящим произведением высочайшего автомобильного искусства.
Отличаются такие авто своей непревзойденной мощностью, прекрасными
показателями, функционалом и непревзойденными дизайнерским оформлением.
Поэтому спрос на них среди российских автолюбителей стремительно растет.
На официальном веб-ресурсе нашего центра
https://maserati-ural.ru/cars/models/levante представлен богатейший
выбор новых модификаций авто Мазерати. Выбрать их желающие смогут в
соответствии с собственными потребностями, в индивидуальной
конфигурации. О сроках поставки и других деталях будущие автовладельцы
смогут договориться с менеджером центра. Наиболее интересными для
клиентуры является модельный ряд Леванте, представленный у нас в
разнообразной модификации. В онлайн-каталоге центра можно найти
дизельные или же спортивные образцы Леванте, которые комплектуются
разнообразными деталями или же дополнительным оборудованием.
Любой покупатель Мазерати может воспользоваться нашим техническим
обслуживанием, индивидуальным сервисом, а также высоким
профессионализмом квалифицированного персонала. Кроме этого услугами
сервис-центра смогут воспользоваться счастливые обладатели данной марки
авто. Если ваша модель Мазерати устарела, всегда можно воспользоваться
услугой Трейд-Ин и обменять ваше авто на новейшую модель. Благодаря
этому, вы сумеете сэкономить большую сумму, получая в пользование
совершенно новый Мазерати, который прослужит вам долгие годы.
Наш екатеринбургский Мазерати-центр является официальным дилером
совершенно эксклюзивных модификаций итальянского бренда. Также мы
являемся первым дилерским центром, проводящим выездные тест-драйвы.
Благодаря данной услуге любой будущий владелец таких авто, сможет
проверить их на ходу, разобраться с функционалом, особенностями
управления, а также разнообразными техническими параметрами. Записаться
на тест-драйв у нас сможет любой желающий. Данная услуга
предоставляется абсолютно бесплатно и не требует выполнения разных
формальностей. Чтобы быть в курсе событий мы предлагаем ознакомление с
разделом новостей на https://maserati-ural.ru/, в котором размещается свежая информация о пополнении
онлайн-каталога новыми модификациями Мазерати.