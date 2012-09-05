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Эффективный метод победить варикоцеле: операция Мармара
2 Июля 2018

По статистике такая болезнь, как варикоцеле, диагностируется у 1/4 части всего мужского населения планеты. Примерно 25-30% всех мужчин находятся в группе риска. Наиболее часто она проявляется у парней в период полового созревания. Также часто ее диагностируют у мужчин за сорок, у которых развивается опухоль в почках и брюшной полости, блокирующая отток венозной крови из паховой области.

Назвать варикоцеле смертельной болезнью нельзя, но она способна очень сильно повлиять на качество жизни пациента:

  • тянущие боли в одном из яичек;
  • ощущение дискомфорта во время посещения туалета;
  • боли после физических нагрузок.

Больной теряет уверенность в своих силах, поскольку половой акт у него также ассоциируется с болезненными ощущениями. Страдает потенция, эрекция становится вялой. Но самый страшный приговор — бесплодие, которое связано с нарушением подвижности сперматозоидов. Также их количество катастрофически уменьшается.

Дабы избежать подобных последствий, рекомендуют при обнаружении каких-либо подозрительных симптомов сразу же обращаться к урологу. Варикоцеле, как и множество других заболеваний, развивается постепенно, на ранних стадиях его невозможно обнаружить при осмотре или пальпации. На поздней же стадии никакое лечение не поможет, кроме оперативного вмешательства.

Всего медиками было предложено более 120-ти методик проведения операции при варикоцеле. Метод Мармара считается одним из наиболее эффективных по целому ряду причин. Перечислим его основные преимущества:

  • делается очень маленький надрез в паховой области ниже линии ношения белья;
  • сама операция занимает не более получаса;
  • минимальное зарегистрированное количество рецидивов;
  • восстановление практически не требуется;
  • важные лимфоузлы и артерии остаются нетронутыми.

Так, если мужчина запишется на операцию по данному методу, ему дается некоторое время на подготовку, на протяжении которого необходимо принимать прописанные доктором препараты. Желательно отказываться от вредной пищи, курения и потребления алкоголя. Когда же пациента привезут из операционной, уже через 3-4 часа он может смело отправляться домой. В течение недели не рекомендуется поднимать тяжести. С занятиями сексом тоже советуют повременить. Швы снимают через 8-10 суток и шрам практически не виден после полного заживления.

Источник: Форум варикоцеле.


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тут были комменты. RIP!






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