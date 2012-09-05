Со временем любой автомобиль может потерять привлекательный внешний вид. На нем появляются потертости и царапины — к примеру, из-за вылетающих из-под колес камней. Для решения этой проблемы можно использовать полироли и защитные средства RUSEFF. Они позволят вернуть кузову машины такой же блеск, как и в первый день после покупки.

Производитель выпускает широкий ассортимент автохимии. К числу самых востребованных средств можно отнести:

«Влажный полироль». Данное средство обеспечивает надежную защиту лакокрасочного покрытия, а также придает ему яркий блеск. Его ключевое преимущество заключается в высокой скорости действия. Принцип работы средства заключается в том, что оно запечатывает микропоры на поверхности лакокрасочного покрытия. За счет этого блокируется доступ влаги к металлу кузова. Уникальный состав заполняет все микротрещины и царапины и делает их практически незаметными. «Влажный полироль» универсален и подходит для любых типов покрытий, в том числе для «хамелеона», «металлика» и т. д.

«Защитное покрытие кузова полимерное». Это средство — оптимальный вариант для защитной консервации ЛКП. Нанесенное покрытие придает кузову не только привлекательный блеск, но и водоотталкивающие свойства. Средство также предотвращает негативное воздействие ультрафиолетового излучения и дорожных реагентов. «Защитное покрытие кузова полимерное» универсально и подходит для нанесения практически на все виды покрытий, за исключением матового лака. Средство подходит для использования в любых климатических условиях и хорошо выдерживает как жару, так и морозы. Готовое покрытие очень долговечное и способно выдержать несколько моек. Оно также отвечает требованиям пожарной и экологической безопасности.

«Паста от царапин». Средство помогает устранить уже имеющиеся дефекты. Оно эффективно справляется с устранением потертостей и царапин небольшой глубины. Паста универсальна и подходит для всех разновидностей покрытий. Она проста в использовании и может применяться практически при любой температуре. Нанесенное покрытие обеспечит защиту лакокрасочного покрытия от агрессивной химии, в том числе дорожных реагентов.

Официальный сайт производителя расположен по адресу https://ruseff-auto.ru/. Здесь доступна подробная информация о предлагаемой им продукции: состав полиролей и защитных средств, инструкции по применению, особенности и преимущества и т. д.



