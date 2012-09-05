Огромное количество наших сограждан, страдающих излишними килограммами интересуется, какими способами возможно быстрое похудение? При этом сбросить вес он желают без серьезных физических усилий. Линия Отличия является центром актуальной косметики, которая занимается популяризацией аппаратных методик по коррекции тела в сочетании с обертываниями и массажем. Такой инновационный метод стал результатом стремительного развития индустрии красоты. Благодаря такому развитию фантастика сегодня стала явью, а целлюлит уже не считается проблемой тысячелетия. Избавиться от него возможно без всякого болезненного массажа, который совсем недавно считался единственным способом борьбы с таким нежелательным явлением.



Виртуальные посетители на сайте Линия Отличия сумеют получить ответ на вопрос: как "похудеть на 5 кг за месяц без диет". Сегодня жировые отложения уже не считаются приговором. Даже если наблюдается отечность, вызванная застоем жидкости в организме, отчаиваться не стоит. Устранить подобные нежелательные явления вы сможете при помощи абсолютно безболезненных и комфортных процедур. Наш салон занимается популяризацией инновационной методики - аквабайкинга, позволяющего ежемесячно сбрасывать до пяти кг. Его еще называют технологией будущего, которая используется для максимально оперативного похудения не только дам, но и мужчин.



Линия Отличия использует для этого велнесс-аппарат, который не только корректирует фигуру, но и оздоравливает все тело. Итальянские разработчики, создавшие такой аппарат, изначально задумали его в качестве реабилитационного устройства после травм, которое ускорило бы процесс восстановления. Не менее эффективным аквабайк считается и при варикозе, улучшая рабочие процессы венозной системы. Также он используется в случае травм коленей или же спины. Используется методика аквабайка и для достижения максимальной упругости кожных покровов.



Особенно полезен аквабайк в деле похудения. Велнесс-аппарат использует озонированные водные потоки, с помощью которых выполняется проработка любых проблемных зон, ускоряя тем самым метаболизм. Сравнить данную методику можно также с кардио-тренировкой, которая проходит наиболее комфортно и приятно. На протяжении сорока минут пациент крутит педалями в водной среде, не ощущая при этом никаой нагрузки. А показатель расхода калорий при этом в разы больше в сравнении с обычной беговой дорожкой или жен велосипедом. Благодаря этому происходит эффективное сжигание накопленных в организме жиров, что вызывает стремительное сокращение веса.

