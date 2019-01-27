Из винодельческой провинции Ла Риоха происходит весьма любопытный автомобиль. Echarri построен в стиле автомобилей начала века, причем доступ к сиденьям второго ряда возможен через расположенную сзади по центру кузова дверь. Технической базой для этой машины служит Р\№- СтциесеЩо. Двигатель мощностью 30 л.с. приводит передние колеса, мотор оснащен нейтрали-

Elia - официальный тюнинговый представитель французской фирмы Renault в Германии, который находится в Хильтманнсдорфе, что близ Нюрнберга. Последняя работа Elia - новое исполнение автомобиля Renault-Megane: большие колеса с широкопрофильными шинами, комплект спойлеров, которые должны улучшить аэродинамику. Фирма предлагает и несколько вариантов доводки автомобиля. Самая мощная затором и благодаря этому соответствует евронормам на чистоту выхлопа. Пластмассовый кузов украшают многочисленные с любовью выполненные детали, такие, как бронзовая фигура на эмблеме автомобиля, латунные лампы и расположенный слева от водителя рычаг ручного тормоза.

Echarri Motor International Crta de Entrena 31 26140 Lardero (La Rioja) модель - Megane Coach 16V. Форсированный двигатель имеет 185 л.с. (против 150 л.с. серийного агрегата). У фирмы есть предложения и по другим моделям. Комплект с компрессором, приводимым зубчатым ремнем, помогает повысить мощность серийного мотора автомобиля Renault- Twingo с 55 до 85 л.с.