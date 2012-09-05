Виртуальный шопинг постепенно вытесняет офлайн-магазины, вовлекая в свой «фан-клуб» все больше и больше людей. Делать покупки в интернете научилась не только молодежь, но и люди зрелого возраста — все с удовольствием отмечают насколько это удобно и финансово выгодно. Особенно если держать курс на зарубежные торговые площадки, главное преимущество которых — огромный товарооборот и широкий выбор разнообразных акций, скидок, распродаж и прочих спецпредложений. Одним из самых влиятельных игроков на рынке онлайн-продаж является знаменитый сайт еБей. Список категорий товаров, представленных на его страницах, можно перечислять бесконечно: одежда и обувь, электроника и бытовая техника, автоаксессуары и инструменты, косметика и детские игрушки, компьютеры и прочее. Ценовая политика также радует доступностью, однако многих покупателей настораживает вопрос доставки.

Поскольку многие продавцы, работающие на еБей, не хотят связываться с пересылкой заказов за пределы США, за дело берутся специальные посредники — например, сервис Шопотам. С его помощью можно организовать транспортировку приобретенной на eBay продукции, перевозка которой не противоречит общим международным правилам. Сроки доставки зависят от места проживания заказчика, но обычно вписываются в диапазон 2-3 недель. Помимо транспортных услуг, Shopotam оказывает содействие в таможенном оформлении бандеролей, выполняет переписку на английском языке, организует ведение диспутов, участие в онлайн-аукционах и так далее.

При желании клиент может воспользоваться опцией консолидации посылок, то есть объединить несколько заказов в одно отправление и таким образом сэкономить на расходах. Для тех, кому тяжело сразу освоиться на сайте еБей и читать описания товаров на английском, Шопотам подготовил русифицированный каталог самых востребованных товарных позиций, а также внедрил функцию покупки по ссылке. То есть достаточно указать link на выбранную вещь, заполнить необходимые адресные данные в соответствующих графах, и менеджеры сервиса возьмут весь процесс выкупа и доставки заказанных изделий под свой контроль. Расплатиться за услуги посредника можно более чем 25 способами: банковской картой, электронными деньгами, через платежные терминалы, PayPal и другими. Доверьтесь Shopotam, и наслаждайтесь шопингом без каких-либо ограничений!



