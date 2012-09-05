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ДжойКазино: казино в котором есть все для удачной игры
27 Мая 2018
Теги: Игры

Ваши сильные руки защищают ваши слабые руки.Если вы прорветесь, и кто-то вас снова поднимет, вы должны учитывать три фактора:

1. Шансы банка.

2. Его агрессивность (и его мнение о вашей агрессивности).

3. Высота стека - играйте с большим количеством фишек с большей осторожностью.

В зависимости от этих факторов с лучшими 10% -20% руками, вы должны, вероятно, только проверить, нет ли у вас лучших шансов банка на http://joycasino-online.xyz/, чем от 2 до 1. Если у вас большой стек и тузы со средними кикерами, сбросьте. Решение о третьем рейзе с очень сильной рукой подлежит субъективному суждению. Вы можете проверить, чтобы запутать своего оппонента или поднять, если вы думаете, что ваш оппонент не может отпустить руку.

Руки между 50% -90%: обычно проверяют, иногда пробивают и узнают зачем играть на деньги. Если ваш противник поднимается после того, как вы хромаете, в большинстве случаев вы должны сброситься, если сумма рейза относительно небольшая. Если у вас есть карты в руке, а шансы вашего банка более 2 к 1, в большинстве случаев проверяйте.

10% из худших рук: обычно складываются, если вы не думаете, что ваш оппонент часто поднимается после вашего хромоты. Если он играет пассивно, проверьте и попытайтесь посмотреть флоп. Даже у 72o есть шанс на 60% против случайной руки, когда флоп идет вторым и 66%, когда он наступает 7. Ваш оппонент также может попасть в вашу руку на флопе, поэтому вы должны быть готовы сбросить карты, если у вас сложится впечатление, что это произошло.Чем больше ваш оппонент играет схематично и небрежно, тем меньше вы должны дифференцировать свою игру.

Префлоп на префлопе должен быть в четыре раза больше, чем большой блайнд. У вас нет позиции, и лучше всего закончить эту руку как можно скорее. Нельзя переоценить роль хедз-ап позиции. С лучшими руками, но без позиции, вы должны играть агрессивно перед флопом.

Если противник только хромает, вам всегда нужно поднимать 30%.

Если он поднимается до 3DC, проверьте или переподнимите с помощью Top 30% или с цветовыми коннекторами без 54 или более пробелов и с разницей в 1, 2 или 3 значениями, когда обе карты имеют значение 5 или выше.

Если противник поднимается до 2.5 DC, проверьте или повторите рейз с помощью руки Top 60, используя проверки прерываний.

Если он поднимается до 2 DC, проверьте или повторно рейзируйте с помощью 80% рук.

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