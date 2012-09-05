О первом из них - правда, рижской сборки - мы уже. Об “Astero” читателям едва ли что известно. Но сначала - несколько слов о том, что их объединяет. Несмотря на внешние различия, оба внедорожника имеют схожую механическую “начинку”, у них общие принципы производства (“делай там, где продаешь”) и технология изготовления кузовов из фибергласа.

“Astero” был представлен на суд потребителей совсем недавно. Концепция этой машины проста: на шасси УАЗа установлены мощный мотор (форсированная до 160 л.с. “восьмерка” от грузовика ГАЗ-53) и трехдверный пятиместный кузов. Кузов, надо признать, оригинальный: необычные очертания панелей, уникальная светотехника, салон, отделанный кожей и деревом... Кроме того, создатели джипа немного усовершенствовали шасси, добавив гидроусилитель руля и стабилизаторы поперечной устойчи- . . вости. Во всем чувствуется их стремление найти обеспеченных покупателей, способных выложить $20.000 за машину, по своим достоинствам приближенную к “фирменным” джипам, а по ремонтопригодности - намного превосходящую их. Ведь найти фирменные сервис и запчасти вдалеке от мегаполисов нереально. “Начинку” же “Astero” сможет починить любой автослесарь, а запчасти к УАЗам и грузовику ГАЗ-53 - не проблема. Добавьте к этому фибергласовые панели кузова, для ремонта которых достаточно банки эпоксидки и куска стеклоткани - и великолепная приспособленность “Astero” к реалиям российской “глубинки” станет очевидной. Намечается переезд? Сделайте заказ грузового такси в москве дешево и сэкономьте свое время и нервы.

Мелкосерийное (в масштабах нескольких тысяч штук) производство этих машин сейчас разворачивается на заводах в Петербурге и Чите. А о том, что машина будет пользоваться спросом, свидетельствует тот факт, что создатели джипа уже получили несколько десятков предварительных заказов.