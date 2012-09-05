Каждый смог предварительно прощупать колесами грунт и определить для себя сложные места. А их было немало - глиняный бугор, выстланый траками противотанковый ров четырехметровой глубины, лужи по лобовое стекло, нарытые танками частые дюнки-«гребенки», на которых машина с разгона вполне могла сделать «уши» через бампер, скользкие и вязкие обочины, так что для неподготовленных джипов шансов практически не было. Вдобавок оказалось, что имеющейся на трассе бугор крутой, что джип способен преодолеть противотанковый ров, но при этом бьется бампером и фаркопом о постеленные на дно траки.

Кроме того, траки были постелены неровно, и вполне можно было угодить колесами между ними в щель. Также стало понятно, что змейку придется выполнять не между жалкими вешками, а основательными бревнами, вкопанными в песок - по-видимому, это задумывалось как дисциплинирующий момент. В целом же трасса представляла собой пятикилометровое кольцо, по которому надо было промчаться на предельно возможной скорости. Но при этом условия гонки оказались щадящими: каждому из нас предстояло совершить по кольцу три заезда, из которых только два лучших времени шли в зачет.

И - началось! Всплески, вопли, бешено крутящиеся в глине колеса. Джип громыхает всеми «костями», руль рвется из рук, дворники не успевают ворочать потоки грязи на лобовом стекле. Вдобавок, на треклятых дюнках-«гребенках» джип яростно «козлит» и зад то и дело улетает в небо с полным отрывом задних колес! Только разгонишься, как чувствуешь - на передний бампер уже встаешь. Приходится постоянно контролировать «газ».