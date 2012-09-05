Год этот выдался урожайным на новые и интересные джиперские события. Тем приятнее, что останавливаться на достигнутом никто не собирается! После недолгого молчания вновь заявила о себе «Санкт-Петербургская Федерация автомобильного спорта Off-road & и провела 8-9 августа увлекательнейшее соревнование под названием джип-кросс «Полигон98», посвященный 55-летию прорыва блокады Ленинграда.

На этот раз Главного Питерского Федерата Игоря Сергеича Кана поддержало начальство танкового полигона «Сертолово», что находится в десяти километрах от Питера по Выборгскому шоссе. Все мы прекрасно знаем, с каким недоверием относятся военные люди к гражданским. Тем удивительнее были распахнутые перед нами без лишних вопросов ворота и солдатики, отдающие джиперам честь! Но это было лишь только начало. Скажу честно, к ТАКОМУ мы были совершенно не готовы.

Организация оказалась на очень высоком уровне. Первым делом всем выдали «Зачетную классификационную книжку автоспортсмена». То есть, участвуя в дальнейших соревнованиях Федерации, мы теперь сможем «дорасти» до спортивных титулов КМС и МС. Во-вторых, нам все подробно показывали и объясняли. Например, где находится парк для участников, а где - для зрителей, благодаря чему никто никому не мешал. Вдобавок для нас, участников, была выделена отдельная комната, где можно было сложить весь хлам... извините, джиперское снаряжение из багажников. А в командном пункте гонки постоянно кипел чайник, так что любой промокший и замерзший джипер мог согреться и попить чайку - несмотря на август, было по- осеннему прохладно и дождливо.