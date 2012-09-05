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Джип-кросс - подготовка к старту
4 Января 2019
Теги: авто

Состав участников был невелик, но разнообразие машин поражало воображение: «Фунтик» Саша Фулиди на знаменитом «Лендкрузере-монстре», Дядя Толя «Турбодед» на суперУАЗе «Белая Чума», почти серийная «Нива» из Питера, латыши на двух вообще ни на что не похожих автомобилях, Джип «Рэнглер» из Москвы, диковинный питерский «Штейр- Даймлер-Пух» (близнец Мерседеса «Гелендевагена») и простенький ГАЗ-69, весь в наклейках с прошлых соревнований - всего 12 экипажей. Вот настоящая беда российских джиперов - ни техника, ни отсутствие запчастей, ни сложности с ремонтом не осложняют жизнь так, как отсутствие своевременной информации о грядущих соревнованиях.

Конечно, все мы ожидали, что начаться джип-кросс должен с пролога. Но организаторы нам объяснили, что горячиться не надо и первым стартовать будет не тот, кто быстрее, а тот, кто точнее. После чего нас пригласили в «вахтовку» ГАЗ-66 и сообщили, что едем Джиперы умеют держать в руках оружие! Апогеем пролога стал выход из леса, со стороны мишеней, мужика с корзиной.

- Мужик, мы же тут стреляем! - закричали все.

- А я тут грибы собираю! - с вызовом сказал селянин. ,

Затем Игорь Сергеич Кан надел шлем и, забравшись на танк, предложил всем следовать за ним для ознакомления с трассой.

Незадолго до старта нашим взорам предстало дикое зрелище: человек с загипсованной рукой яростно лупил ногой, пока еще здоровой, по двери диковинного автомобиля. Как оказалось, отбыл вовсе не маньяк, а представитель латвийского завода, производящего «Танторы - внедорожники с пластиковым кузовом, таким образом демонстрирующий прочность латвийского пластика.


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