Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости Новости компаний Джанкет туры по системе все включено в SL Casino в Риге




Джанкет туры по системе все включено в SL Casino в Риге
17 Марта 2020
Теги: Игры

В SL Casino в Риге, которым управляет компания Шторм Интернешнл, известно все о том, как привлечь удачу. Если вы хотите, чтобы удача стала вашим постоянным спутником, одно из лучших казино Латвии к вашим услугам. Игровые джанкет-туры в Ригу – это отличный способ отвлечься от привычного устройства жизни, открыть дверь в мир неподдельных эмоций и испытать настоящий восторг от игры.

Что представляют собой игровые джанкет туры в SL Casino сети Шангри Ла? В сущности, игровой казино-тур – это хороший способ комплексно отдохнуть, ведь под игровым туром подразумевается не только возможность поучаствовать в игорных мероприятиях, но и:

  • проживание в гостинице за счет казино;
  • трансфер из аэропорта в отель, казино и до аэропорта;
  • участнику тура предоставляются бесплатные напитки и питание в ресторане;
  • возможность поучаствовать в специальных акциях казино;
  • шанс отправить на экскурсии по Риге.

Время тура и его условия подбираются индивидуально, поэтому у каждого гостя есть возможность подкорректировать параметры джанкета в Латвии.

Каждый пакет обязательно включает:

  • пребывания в отеле Кемпински, в здании которого находится казино;
  • трансфер аэропорт-казино-аэропорт;
  • изысканный ресторан, бар;
  • фишки на оговоренную сумму;
  • участие в мероприятиях казино.

Джанкет туры давно популярны у гостей Прибалтики, и Шангри Ла в Риге является одним из первых казино в Латвии, предложившим эту услугу.

Информацию о том, какие расценки установлены на казино-туры в Риге, а также об условиях проведения можно узнать на официальном сайте SL Casino: sl-casino.lv. Исходя из личных предпочтений или временных возможностей, легко выбрать самый подходящий игровой тур и именно он станет для вас ярким, фееричным и успешным.


Об SL Casino и управляющей компании Шторм Интернешнл

Компания Шторм Интернешнл, которая управляет SL Casino и всей сетью Шангри Ла на территории СНГ с 1992 года, начала работу в ЕС в 2017 году. При этом у выхода на рынок ЕС при запуске SL Casino в Риге были свои особенности.

Компания более 25 лет работала именно в СНГ. Первое казино Шангри Ла стартовало в Москве в 1992 году. Также бренд управлял рядом других игорных заведений в российской столице. Все они пользовались популярностью у гостей благодаря гостеприимству, роскошной обстановке, честной игре и строгим правилам.

После изменений российских законов сеть Шангри Ла перестала функционировать в России, изменив локацию. В 2009 году открылось первое казино бренда в Минске, Беларусь. Также несколько лет успешно работаю казино в Армении и Грузии.

До 2016 года Шторм Интернешнл управлял несколькими игорными домами в Мексике. Они были проданы, так как изменение рынка страны привело резкому изменению условий работы. При этом компания решила расширить территорию своих интересов в другую сторону. Наиболее интересным направлением является ЕС. Кстати, в Германии холдинг управляет сетью слот-залов Storm Casino.

А в 2017 году было принято решение об открытии первого европейского казино Шангри Ла. Рынок Балтики показал наиболее благоприятные условия для входа. Хотя в Латвии работает много уважаемых операторов, конкуренция в VIP нише является не очень напряженной. Решено было открыть VIP казино на базе эксклюзивного гостиничного комплекса Kempinski в самом центре столицы.

В итоге к концу 2017 года в Риге состоялось открытие SL Casino. Юнит занимает два этажа в Кемпински в центре города рядом с ведущими достопримечательностями. У казино есть отдельный вход для удобства гостей. В залах представлен полный спектр игр казино. Постоянно проводятся тематические вечеринки и розыгрыши крупных призов и джекпотов. В 2020 году на постоянном основании проводится розыгрыш джекпотов для слот-игроков – Счастливые среды.


.

Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Pin Up casino - место для инте... - . (+81)
Ошеломляющий успех в казино он... - . (+76)
Коллекция игровых автоматов ка... - . (+73)
Яркий мир приключений в казино... - . (+105)
Деморежим в казино Вулкан - ка... - . (+90)
Вавада казино - огромное разно... - . (+3056)
Азино777 скачать на андроид - ... - . (+94)
Как стать VIP-клиентом казино ... - . (+259)
Особенности игры в казино Вулк... - . (+251)
Азино 777 регистрация... - . (+541)
777 Original - быстрый способ ... - . (+1427)
Популярность виртуальных игров... - . (+386)
Деньги и бонусы интернет казин... - . (+108)
Лучшие игровые автоматы от вед... - . (+139)
Выгодная игра в Джойказино... - . (+138)
Популярное на форуме
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 21:39, 5 Февраля 2020
Спроси большого начальника ГАИ... - 21:36, 5 Февраля 2020
Иркутск (путеводитель)... - 20:39, 5 Февраля 2020
Автошоу в Киеве 2012... - 15:20, 1 Февраля 2020
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 23:45, 8 Января 2020
Самуи (Путеводитель)... - 01:35, 20 Декабря 2019
Порт Байкал (путеводитель)... - 16:14, 3 Декабря 2019
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 17:06, 27 Января 2019
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 21:14, 27 Апреля 2017
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 09:30, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке