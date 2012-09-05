В SL Casino в Риге, которым управляет компания Шторм Интернешнл, известно все о том, как привлечь удачу. Если вы хотите, чтобы удача стала вашим постоянным спутником, одно из лучших казино Латвии к вашим услугам. Игровые джанкет-туры в Ригу – это отличный способ отвлечься от привычного устройства жизни, открыть дверь в мир неподдельных эмоций и испытать настоящий восторг от игры.

Что представляют собой игровые джанкет туры в SL Casino сети Шангри Ла? В сущности, игровой казино-тур – это хороший способ комплексно отдохнуть, ведь под игровым туром подразумевается не только возможность поучаствовать в игорных мероприятиях, но и:

проживание в гостинице за счет казино;

трансфер из аэропорта в отель, казино и до аэропорта;

участнику тура предоставляются бесплатные напитки и питание в ресторане;

возможность поучаствовать в специальных акциях казино;

шанс отправить на экскурсии по Риге.

Время тура и его условия подбираются индивидуально, поэтому у каждого гостя есть возможность подкорректировать параметры джанкета в Латвии.

Каждый пакет обязательно включает:

пребывания в отеле Кемпински, в здании которого находится казино;

трансфер аэропорт-казино-аэропорт;

изысканный ресторан, бар;

фишки на оговоренную сумму;

участие в мероприятиях казино.

Джанкет туры давно популярны у гостей Прибалтики, и Шангри Ла в Риге является одним из первых казино в Латвии, предложившим эту услугу.

Информацию о том, какие расценки установлены на казино-туры в Риге, а также об условиях проведения можно узнать на официальном сайте SL Casino: sl-casino.lv. Исходя из личных предпочтений или временных возможностей, легко выбрать самый подходящий игровой тур и именно он станет для вас ярким, фееричным и успешным.





Об SL Casino и управляющей компании Шторм Интернешнл

Компания Шторм Интернешнл, которая управляет SL Casino и всей сетью Шангри Ла на территории СНГ с 1992 года, начала работу в ЕС в 2017 году. При этом у выхода на рынок ЕС при запуске SL Casino в Риге были свои особенности.

Компания более 25 лет работала именно в СНГ. Первое казино Шангри Ла стартовало в Москве в 1992 году. Также бренд управлял рядом других игорных заведений в российской столице. Все они пользовались популярностью у гостей благодаря гостеприимству, роскошной обстановке, честной игре и строгим правилам.

После изменений российских законов сеть Шангри Ла перестала функционировать в России, изменив локацию. В 2009 году открылось первое казино бренда в Минске, Беларусь. Также несколько лет успешно работаю казино в Армении и Грузии.

До 2016 года Шторм Интернешнл управлял несколькими игорными домами в Мексике. Они были проданы, так как изменение рынка страны привело резкому изменению условий работы. При этом компания решила расширить территорию своих интересов в другую сторону. Наиболее интересным направлением является ЕС. Кстати, в Германии холдинг управляет сетью слот-залов Storm Casino.

А в 2017 году было принято решение об открытии первого европейского казино Шангри Ла. Рынок Балтики показал наиболее благоприятные условия для входа. Хотя в Латвии работает много уважаемых операторов, конкуренция в VIP нише является не очень напряженной. Решено было открыть VIP казино на базе эксклюзивного гостиничного комплекса Kempinski в самом центре столицы.

В итоге к концу 2017 года в Риге состоялось открытие SL Casino. Юнит занимает два этажа в Кемпински в центре города рядом с ведущими достопримечательностями. У казино есть отдельный вход для удобства гостей. В залах представлен полный спектр игр казино. Постоянно проводятся тематические вечеринки и розыгрыши крупных призов и джекпотов. В 2020 году на постоянном основании проводится розыгрыш джекпотов для слот-игроков – Счастливые среды.



