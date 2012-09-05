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Двухступенчатые и двухскоростные главные передачи
3 Мая 2018
Теги: авто

В первые годы развития автомобильной промышленности, когда массивные резиновые шины и плохие дороги ограничивали скорость движения автомобилей (10—15 км/час), почти все они за исключением снабжённых червячными передачами требовали двойной редукции между валом двигателя и ведущими колёсами, чтобы обеспечить нужное передаточное число. Необходимость в таких передачах значительно уменьшилась с увеличением скоростей движения автомобилей и введением спирально-конических и гипоидных передач, которые позволяют осуществить в одной передаче значительно большее передаточное число, чем в прямозубой конической передаче.

В настоящее время двухступенчатые передачи применяются только на наиболее тяжёлых коммерческих автомобилях и, в частности, на автомобилях повышенной проходимости. На таких автомобилях одноступенчатая главная передача приводит к увеличению диаметра картера заднего моста и к недопустимому уменьшению просвета под ним. Термины «двухступенчатая передача» и «двухступенчатый задний мост» применяются обычно к конструкциям, в которых угловая скорость вала двигателя редуцируется при помощи одной пары конических и одной пары цилиндрических (прямозубых, винтовых или шевронных) шестерён, причём обе передачи заключены в общий картер в средней части заднего моста. Однако эти термины применимы ко всем конструкциям двухступенчатых передач независимо от их типа и места расположения в заднем мосте. Мечтаете о новом компьютере? Купить дешевый ноутбук можно в интернет-магазине https://city.com.ua/catalog/notebooks_netbooks/byudzhetnye-noutbuki//. Здесь представлены бюджетные модели ведущих производителей.

Так как карданный вал составляет прямой угол с осью заднего моста, одна из передач всегда является конической. Вторая передача может состоять из одной пары цилиндрических шестерён с прямыми, винтовыми или шевронными зубьями или из цилиндрических шестерён внутреннего зацепления. Вторая передача может представлять собой также две пары шестерён, установленных в средней части моста, по его концам, или в некотором промежуточном положении.

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тут были комменты. RIP!






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