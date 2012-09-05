В первые годы развития автомобильной промышленности, когда массивные резиновые шины и плохие дороги ограничивали скорость движения автомобилей (10—15 км/час), почти все они за исключением снабжённых червячными передачами требовали двойной редукции между валом двигателя и ведущими колёсами, чтобы обеспечить нужное передаточное число. Необходимость в таких передачах значительно уменьшилась с увеличением скоростей движения автомобилей и введением спирально-конических и гипоидных передач, которые позволяют осуществить в одной передаче значительно большее передаточное число, чем в прямозубой конической передаче. В настоящее время двухступенчатые передачи применяются только на наиболее тяжёлых коммерческих автомобилях и, в частности, на автомобилях повышенной проходимости. На таких автомобилях одноступенчатая главная передача приводит к увеличению диаметра картера заднего моста и к недопустимому уменьшению просвета под ним. Термины «двухступенчатая передача» и «двухступенчатый задний мост» применяются обычно к конструкциям, в которых угловая скорость вала двигателя редуцируется при помощи одной пары конических и одной пары цилиндрических (прямозубых, винтовых или шевронных) шестерён, причём обе передачи заключены в общий картер в средней части заднего моста. Однако эти термины применимы ко всем конструкциям двухступенчатых передач независимо от их типа и места расположения в заднем мосте.

Так как карданный вал составляет прямой угол с осью заднего моста, одна из передач всегда является конической. Вторая передача может состоять из одной пары цилиндрических шестерён с прямыми, винтовыми или шевронными зубьями или из цилиндрических шестерён внутреннего зацепления. Вторая передача может представлять собой также две пары шестерён, установленных в средней части моста, по его концам, или в некотором промежуточном положении.

Как правило, первая ступень редуктора осуществляется посредством конических шестерён, так как последние создают осевые усилия, а на первой ступени осевые усилия имеют меньшую величину и не требуют развитых опор. Но применялись конструкции, в которых коническая передача являлась второй ступенью редуктора, по-видимому из производственных соображений.