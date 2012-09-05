Общее передаточное число главной передачи составляет 9,43 (при передаточном числе первой передачи — 2). Из фигуры видно, что каждый из соединительных валиков дифференциала не имеет подшипников, будучи вставлен в шлицевое отверстие полуосевой шестерни со стороны дифференциала, а солнечная шестерня опирается только на зубья трёх сателлитов.

На немецком автобусе Ман вторая передача расположена с внутренней стороны колёс. На автобусах желательно насколько возможно понизить уровень пола кузова и раму шасси, так как это увеличивает устойчивость автомобиля и облегчает вход и выход пассажиров.

Применение ступенчатого заднего моста понижает уровень пола, и дифференциал в этом случае расположен ниже осей колёс. Картер заднего моста представляет собой три отливки, соединенные фланцами. Шестерни второй передачи расположены между средней и крайними отливками заднего моста. Одним из недостатков этой конструкции является расположение второй передачи в тормозном барабане, что затрудняет размещение тормозного механизма.

Конечная передача с шестернями внутреннего зацепления, расположенными с внешней стороны колеса тяжёлого грузового автомобиля, имеет наружный конец полуоси, который опирается на подшипник, установленный в крестовине, которая прикреплена к картеру заднего моста. В одной из конструкций этого, типа подшипник был расположен в кожухе заднего моста и ведущая шестерня оставалась на консоли, что вызывало серьёзные дефекты. Значительно лучшие результаты были получены, когда отказались от применения подшипника вообще. При этом ведущая шестерня находила самостоятельно своё положение равновесия между тремя сателлитами. Имеется другая схема второй ступени передачи, расположенной вне колёс, — коническая передача дифференциального типа.