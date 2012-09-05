Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Двухскоростные главные передачи




Двухскоростные главные передачи
18 Июня 2018
Теги: авто

В начале второго десятилетия этого века был проявлен значительный интерес к. двухскоростным главным передачам легковых автомобилей; среди прочих моделей в 1914 г. двухскоростной передачей был оборудован автомобиль Кадиллак. Такие передачи имеют две ведомые конические шестерни разного размера на корпусе дифференциала, две ведущие конические шестерни на ведущем валу и механизм переключения, при помощи которго одна из шестерён каждой пары может быть сцеплена или расцеплена со своим валом. Эта задача осуществляется теперь более удачно с точки зрения водителя при помощи автоматического овердрайва (ускоряющая передача в коробке передач). Легковые автомобили с двухскоростными главными передачами вышли из употребления.

В настоящее время двухскоростные передачи применяются в некоторых тяжёлых грузовых автомобилях. В этом случае получается ряд крутящих моментов или тяговых усилий, которые в других конструкциях обеспечиваются многоскоростными коробками передач. Для легковых автомобилей двухскоростные передачи (с двумя парами конических шестерён) не применяются, так как воспринятое осевых усилий двух конических шестерён представляет значительные трудности. В двухскоростной главной передаче обе скорости могут быть получены редукцией через две ступени или одна скорость при помощи одноступенчатой редукции, а другая при помощи двухступенчатой. Не хотите отмечать день рождения дома? Выбирайте модус ресторан. Здесь вы сможете отлично провести время и насладиться изысканной европейской кухней.

Двухскоростная главная передача, изготовляемая фирмой Тимкен, имеет первую ступень в виде пары спирально-конических шестерён и две вторые ступени, каждая из которых представляет пару цилиндрических винтовых шестерён. Обе ведущие шестерни цилиндрической передачи свободно сидят на промежуточном валу и воспринимают крутящий момент от скользящей шлицованной муфты, зубья которой зацепляются с выступами в средней части промежуточного вала и с соответствующими зубьями на внутреннем конце каждой из шестерён поочередно. При разработке двухскоростных главных передач отношение между двумя передаточными числами обеих ступеней или между двумя скоростями принимают равным квадратному корню из отношения последовательных передаточных чисел коробки передач, и тогда оба ряда получаемых скоростей образуют общую геометрическую прогрессию. В таком случае при первой ступени в главной передаче и заданном передаточном числе в коробке скорость автомобиля имеет среднее значение между скоростями, получаемыми при другом передаточном числе главной передачи и соседних передаточных числах коробки передач. Эта схема выдержана в заднем мосту Тимкен, у которого отношение двух передаточных чисел главных передач составляет около 1,30.

.

тут были комменты. RIP!






Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Выполнение второй ступени пере... - . (+27)
Двухступенчатая передача с пла... - . (+35)
Сравнение гипоидных передач со... - . (+94)
Сравнение результатов... - . (+76)
Современная конструкция венца ... - . (+94)
Автовыкуп №1 - . (+82)
Производство заготовок шестерё... - . (+83)
Апорт - . (+93)
Углы спирали - . (+66)
Гипоидные передачи... - . (+107)
Онлайн-магазин Kilometr... - . (+200)
Полая толкающая штанга... - . (+84)
Восприятие поперечных усилий... - . (+90)
Толкающие штанги... - . (+114)
Высококачественные шины... - . (+114)
Популярное на форуме
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 22:14, 27 Апреля 2017
Порт Байкал (путеводитель)... - 00:21, 13 Августа 2016
Самуи (Путеводитель)... - 01:57, 23 Октября 2015
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 17:45, 3 Ноября 2014
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 01:21, 12 Июня 2014
Иркутск (путеводитель)... - 23:10, 12 Мая 2014
Спроси большого начальника ГАИ... - 00:03, 13 Апреля 2013
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 11:31, 30 Октября 2012
Автошоу в Киеве 2012... - 10:27, 17 Сентября 2012
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 10:26, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке