В начале второго десятилетия этого века был проявлен значительный интерес к. двухскоростным главным передачам легковых автомобилей; среди прочих моделей в 1914 г. двухскоростной передачей был оборудован автомобиль Кадиллак. Такие передачи имеют две ведомые конические шестерни разного размера на корпусе дифференциала, две ведущие конические шестерни на ведущем валу и механизм переключения, при помощи которго одна из шестерён каждой пары может быть сцеплена или расцеплена со своим валом. Эта задача осуществляется теперь более удачно с точки зрения водителя при помощи автоматического овердрайва (ускоряющая передача в коробке передач). Легковые автомобили с двухскоростными главными передачами вышли из употребления.

В настоящее время двухскоростные передачи применяются в некоторых тяжёлых грузовых автомобилях. В этом случае получается ряд крутящих моментов или тяговых усилий, которые в других конструкциях обеспечиваются многоскоростными коробками передач. Для легковых автомобилей двухскоростные передачи (с двумя парами конических шестерён) не применяются, так как воспринятое осевых усилий двух конических шестерён представляет значительные трудности. В двухскоростной главной передаче обе скорости могут быть получены редукцией через две ступени или одна скорость при помощи одноступенчатой редукции, а другая при помощи двухступенчатой. Не хотите отмечать день рождения дома? Выбирайте модус ресторан. Здесь вы сможете отлично провести время и насладиться изысканной европейской кухней.

Двухскоростная главная передача, изготовляемая фирмой Тимкен, имеет первую ступень в виде пары спирально-конических шестерён и две вторые ступени, каждая из которых представляет пару цилиндрических винтовых шестерён. Обе ведущие шестерни цилиндрической передачи свободно сидят на промежуточном валу и воспринимают крутящий момент от скользящей шлицованной муфты, зубья которой зацепляются с выступами в средней части промежуточного вала и с соответствующими зубьями на внутреннем конце каждой из шестерён поочередно. При разработке двухскоростных главных передач отношение между двумя передаточными числами обеих ступеней или между двумя скоростями принимают равным квадратному корню из отношения последовательных передаточных чисел коробки передач, и тогда оба ряда получаемых скоростей образуют общую геометрическую прогрессию. В таком случае при первой ступени в главной передаче и заданном передаточном числе в коробке скорость автомобиля имеет среднее значение между скоростями, получаемыми при другом передаточном числе главной передачи и соседних передаточных числах коробки передач. Эта схема выдержана в заднем мосту Тимкен, у которого отношение двух передаточных чисел главных передач составляет около 1,30.