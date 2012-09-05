На фирме Volvo велись работы над двухдверным прототипом Р 179 с обновленной ходовой частью, который делали строго своими силами и соответственно указаниям Ларсона и Габриэльссона. Машина уже проходила обкатку и вполне могла попасть в серийное производство; ей даже устроили демонстрацию, пригласив гостей из числа журналистов и потенциальных клиентов. В числе приглашенных оказался известный нам живописец и дизайнер Хельмер Мас-Олле; он новинку похвалил, но своеобразно, — обозвав попутно текущую модель PV 444 «сукой, волочащей зад по земле» (это надо же было такое придумать!). Однако среди сотрудников самой фирмы нашлись люди, внешним видом прототипа Р 179 решительно недовольные: они, оказывается, в свободное от основной работы время готовили свой собственный альтернативный проект, который уже находился на стадии полномасштабного макета кузова. Осмотрев этот макет, компаньоны решили попытаться выработать некий компромиссный вариант художественного оформления будущей новой модели на основе имеющихся предложений; каждый выбрал себе по «порученцу» из числа сотрудников дизайнерского корпуса фирмы и соответствующим образом его проинструктировал. На беду, оба «порученца» были в восторге от «итальянских экспериментов» Веннберга, и в их компромиссной версии весьма отчетливо проступали линии двух отвергнутых машин, спроектированных Микелотти... Немного спустя именно эта разработка легла в основу прототипа новой серийной модели— Р120. Если вам нужны запчасти для погрузчиков, загляните в интернет-магазин Микскар. Здесь вы найдете любые, даже самые редкие детали. Цены вас приятно удивят.

Этот автомобиль был впервые представлен широкой публике в 1956 году. «Амазонкой» его прозвали вгорячах, не убедившись в патентной чистоте наименования; уже потом, когда рекламные снимки новой модели в обществе явно шведских девчушек, наряженных в доспехи античных воительниц, успели появиться на страницах европейской прессы, вдруг выяснилось, что название Amazon за несколько лет перед гем зарегистрировал на свое имя известный западно- германский изготовитель мотоциклов — фирма Kreidler... По этой причине на экспортных рынках машина имела право носить только индекс и лишь внутри страны — собственное имя. В продажу автомобиль поступил лишь в начале 1957 года; предлагались двухдверный, четырехдверный и грузопассажирский вариант.