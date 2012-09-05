Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Двухдверный прототип




Двухдверный прототип
3 Февраля 2017
Теги: авто

На фирме Volvo велись работы над двухдверным прототипом Р 179 с обновленной ходовой частью, который делали строго своими силами и соответственно указаниям Ларсона и Габриэльссона. Машина уже проходила обкатку и вполне могла попасть в серийное производство; ей даже устроили демонстрацию, пригласив гостей из числа журналистов и потенциальных клиентов. В числе приглашенных оказался известный нам живописец и дизайнер Хельмер Мас-Олле; он новинку похвалил, но своеобразно, — обозвав попутно текущую модель PV 444 «сукой, волочащей зад по земле» (это надо же было такое придумать!). Однако среди сотрудников самой фирмы нашлись люди, внешним видом прототипа Р 179 решительно недовольные: они, оказывается, в свободное от основной работы время готовили свой собственный альтернативный проект, который уже находился на стадии полномасштабного макета кузова. Осмотрев этот макет, компаньоны решили попытаться выработать некий компромиссный вариант художественного оформления будущей новой модели на основе имеющихся предложений; каждый выбрал себе по «порученцу» из числа сотрудников дизайнерского корпуса фирмы и соответствующим образом его проинструктировал. На беду, оба «порученца» были в восторге от «итальянских экспериментов» Веннберга, и в их компромиссной версии весьма отчетливо проступали линии двух отвергнутых машин, спроектированных Микелотти... Немного спустя именно эта разработка легла в основу прототипа новой серийной модели— Р120. Если вам нужны запчасти для погрузчиков, загляните в интернет-магазин Микскар. Здесь вы найдете любые, даже самые редкие детали. Цены вас приятно удивят.

Этот автомобиль был впервые представлен широкой публике в 1956 году. «Амазонкой» его прозвали вгорячах, не убедившись в патентной чистоте наименования; уже потом, когда рекламные снимки новой модели в обществе явно шведских девчушек, наряженных в доспехи античных воительниц, успели появиться на страницах европейской прессы, вдруг выяснилось, что название Amazon за несколько лет перед гем зарегистрировал на свое имя известный западно- германский изготовитель мотоциклов — фирма Kreidler... По этой причине на экспортных рынках машина имела право носить только индекс и лишь внутри страны — собственное имя. В продажу автомобиль поступил лишь в начале 1957 года; предлагались двухдверный, четырехдверный и грузопассажирский вариант.



.

Комментарии

Оставить свой комментарий
Обновить изображение
Внимание! Грубые и нецензурные комментарии будут удалены.
Обсудить на форуме
Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Первые легковые атомобили VOLV... - . (+35)
Проект Amazon - . (+39)
Volvo Sport - . (+37)
Свежая идея - . (+36)
Престижный лимузин... - . (+36)
Выпуск Volvo - . (+34)
Официальный дебют PV444... - . (+34)
В Монте-Карло - . (+81)
Большой сбор в Мытищах... - . (+109)
Четвертый этап чемпионата... - . (+120)
Оборудование Ethos - . (+121)
Ethos - . (+112)
Внедорожная модель... - . (+116)
На автодроме - . (+154)
Блок питания для светодиодной ... - . (+95)
Популярное на форуме
Порт Байкал (путеводитель)... - 00:21, 13 Августа 2016
Самуи (Путеводитель)... - 01:57, 23 Октября 2015
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 17:45, 3 Ноября 2014
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 01:21, 12 Июня 2014
Иркутск (путеводитель)... - 23:10, 12 Мая 2014
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 17:58, 8 Июля 2013
Спроси большого начальника ГАИ... - 00:03, 13 Апреля 2013
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 11:31, 30 Октября 2012
Автошоу в Киеве 2012... - 10:27, 17 Сентября 2012
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 10:26, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке