Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Двойные шарниры




Двойные шарниры
26 Апреля 2018
Теги: авто

Шарниры, обеспечивающие постоянное равенство угловых скоростей, особенно необходимы для поворотных кулаков передних мостов, являющихся одновременно ведущими и управляемыми; угол между цапфой поворотного кулака и полуосью ведущего моста может достигать 40°, т. е. очень большой величины. Кроме того, в этом случае невозможно компенсировать колебания скорости (вызванные установкой универсального шарнира на поворотном кулаке) установкой второго универсального шарнира на конце полуоси ведущего моста. Иногда для этой цели применяются двойные универсальные шарниры.

Если при рулевой передаче, установленной в положение, соответствующее прямолинейному движению, ось шкворня поворотного кулака проходит через середину соединительной детали двойного шарнира, оба отдельных универсальных шарнира на поворотах будут всегда работать под равными углами, и, следовательно, эта комбинация двух шарниров будет передавать вращение с постоянной угловой скоростью. Однако одинарные шарниры, обеспечивающие постоянную угловую скорость, позволяют осуществить более компактную конструкцию. Грузовые автомобили с приводом на четыре колеса, применявшиеся в Первой мировой войне, имели на поворотных кулаках одинарные соединения карданного типа, что, вероятно, являлось одной из причин их не особенно успешной работы. Автомобили-«разведчики» и другие автомобили с передними ведущими колёсами, применявшиеся во Второй мировой войне, имели на поворотных кулаках шарниры, обеспечивающие передачу с постоянной угловой скоростью.Занимаетесь прокладкой инженерных сетей? ПНД труба тут со скидкой.

Особенность соединения Меканикс заключается в том, что гнёзда, в которых монтируются подшипники цапф, изготовляются отдельно от фланца, с которым они соединены болтами. Каждое гнездо имеет шпонку, входящую в соответствующую канавку выступа фланца и воспринимающую передаваемое усилие. Обточенная поверхность на наружных концах выступов фланца обеспечивает концентричность соединения, устраняя или сводя к минимуму биение.

.

тут были комменты. RIP!






Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Шарнир Бендикс-Вейс... - . (+14)
Что нужно знать, выбирая автом... - . (+45)
Соотношение угловых скоростей ... - . (+42)
Стоит ли пользоваться услугой ... - . (+51)
Шарнир со скользящими блоками... - . (+47)
Как продать подержанный автомо... - . (+67)
Фланец карданного вала... - . (+57)
Типы рулевых передач... - . (+72)
Сальники рулевой рейки... - . (+129)
Передача червяк—рычаг (Росс)... - . (+84)
Конструкция передней ступицы... - . (+66)
Правое или левое управление... - . (+86)
Графическое определение положе... - . (+82)
Упоры рулевого механизма... - . (+76)
Оценка ущерба после ДТП: преим... - . (+111)
Популярное на форуме
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 22:14, 27 Апреля 2017
Порт Байкал (путеводитель)... - 00:21, 13 Августа 2016
Самуи (Путеводитель)... - 01:57, 23 Октября 2015
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 17:45, 3 Ноября 2014
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 01:21, 12 Июня 2014
Иркутск (путеводитель)... - 23:10, 12 Мая 2014
Спроси большого начальника ГАИ... - 00:03, 13 Апреля 2013
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 11:31, 30 Октября 2012
Автошоу в Киеве 2012... - 10:27, 17 Сентября 2012
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 10:26, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке