Шарниры, обеспечивающие постоянное равенство угловых скоростей, особенно необходимы для поворотных кулаков передних мостов, являющихся одновременно ведущими и управляемыми; угол между цапфой поворотного кулака и полуосью ведущего моста может достигать 40°, т. е. очень большой величины. Кроме того, в этом случае невозможно компенсировать колебания скорости (вызванные установкой универсального шарнира на поворотном кулаке) установкой второго универсального шарнира на конце полуоси ведущего моста. Иногда для этой цели применяются двойные универсальные шарниры.

Если при рулевой передаче, установленной в положение, соответствующее прямолинейному движению, ось шкворня поворотного кулака проходит через середину соединительной детали двойного шарнира, оба отдельных универсальных шарнира на поворотах будут всегда работать под равными углами, и, следовательно, эта комбинация двух шарниров будет передавать вращение с постоянной угловой скоростью. Однако одинарные шарниры, обеспечивающие постоянную угловую скорость, позволяют осуществить более компактную конструкцию. Грузовые автомобили с приводом на четыре колеса, применявшиеся в Первой мировой войне, имели на поворотных кулаках одинарные соединения карданного типа, что, вероятно, являлось одной из причин их не особенно успешной работы. Автомобили-«разведчики» и другие автомобили с передними ведущими колёсами, применявшиеся во Второй мировой войне, имели на поворотных кулаках шарниры, обеспечивающие передачу с постоянной угловой скоростью.Занимаетесь прокладкой инженерных сетей? ПНД труба тут со скидкой.

Особенность соединения Меканикс заключается в том, что гнёзда, в которых монтируются подшипники цапф, изготовляются отдельно от фланца, с которым они соединены болтами. Каждое гнездо имеет шпонку, входящую в соответствующую канавку выступа фланца и воспринимающую передаваемое усилие. Обточенная поверхность на наружных концах выступов фланца обеспечивает концентричность соединения, устраняя или сводя к минимуму биение.