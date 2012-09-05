Под настилом площадки управления расположены два главных тормозных цилиндра, каждый из которых соединен с тормозной педалью. Цилиндры и педали по конструкции подобны таким же узлам механизма выключения сцепления. Отличие заключается в том, что в полостях главных цилиндров установлены дополнительные двойные клапаны, а педали не имеют пружинных усилителей и возвращаются в исходное положение под действием пружин.

Двойной клапан состоит из обоймы, манжеты и резинового кольца. Манжета закрывает четыре отверстия в цилиндрической стенке обоймы и образует выпускной клапан, через который тормозная жидкость, выдавливаемая поршнем, поступает по трубке в колесные тормозные цилиндры. Если вам нужны грузовые шины в Красноярске, загляните в интернет-магазин 24спк. Здесь вы найдете качественные покрышки по доступным ценам.

При возвращении тормозной жидкости из колесных цилиндров, во время растормаживания срабатывает обратный клапан, образуемый фланцем обоймы и резиновым кольцом. Под действием пружины этот клапан поддерживает небольшое избыточное давление жидкости в колесных цилиндрах, за счет чего поджимаются уплотняющие кромки манжет и компенсируются зазоры в механизмах привода тормозных колодок.

При нажатии на педаль тормозная жидкость, выдавливаемая поршнем, проходит через боковые отверстия в обойме, отгибает кромки манжеты и по трубке поступает в нижний, а из него по трубке —в верхний рабочий цилиндр.

Под действием тормозной жидкости поршни раздвигаются и, воздействуя на колпаки и, прижимают колодки к тормозному барабану, вращающемуся вместе с колесом. Тормозной момент на колесе, а следовательно, тормозной путь комбайна зависят от усилия, прикладываемого к педали.

Заполнение системы тормозной жидкостью, прокачка и регулировка тормозов. Гидравлический привод тормозов действует на специальной тормозной жидкости ГТЖ по ТУ. При ее отсутствии можно использовать смесь из % касторового масла и % изоамилового или диацетонового спирта. Применение других тормозных жидкостей не допускается, так как ЭСК в летнее время испаряется и образует газовые пробки, ГТК обладает коррозийной активностью, ГТН разрушает резиновые элементы, спиртово-глицериновые жидкости способны вызвать коррозию металлических деталей. Нельзя и смешивать тормозные жидкости различных составов.