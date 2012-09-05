Вероятность ДТП при гололедице увеличивается в 10 раз, при снежном накатанном слое на покрытии — в 3,8 раза и при мокром покрытии — в 1,6 раза по сравнению с сухим состоянием дороги. Особенно опасен слабый дождь, при котором грязь не смывается с дороги.

Не менее опасен период просыхания дороги после дождя, потому что дорога кажется уже сухой, в то время как в микронеровностях сохраняется влага, снижающая коэффициент сцепления. Это приводит к увеличению количества ДТП в первые часы после прекращения дождя.

При уменьшении коэффициента сцепления водители снижают скорость, но, как и в предыдущих ситуациях, недостаточно. Поэтому чем ниже коэффициент сцепления (р, тем больше коэффициент аварийности К ав . В то же время из-за уменьшения скорости относительный коэффициент тяжести последствий К т п уменьшается.

Насколько правильно водители выбирают скорость в конкретных ситуациях, можно судить по тому, как часто возникают нештатные ДТС. Если водитель вынужден регулярно резко тормозить, то это означает, что он завышает ситуационную скорость. И если нет желания пополнить статистику ДТП, скорость в аналогичных ситуациях необходимо уменьшить.