Основной опасностью при движении по косогору является возможность бокового опрокидывания автомобиля в сторону уклона, а при недостаточном сцеплении колес с поверхностью почвы — соскальзывание автомобиля вбок. Опасность опрокидывания увеличивается при повышении центра тяжести автомобиля. У груженого грузового автомобиля центр тяжести расположен выше и, следовательно, опасность опрокидывания больше, чем у негруженого; у легкового автомобиля, имеющего низкое расположение центра тяжести, опасность опрокидывания меньше, чем у грузового.

Косогоры с крутизной бокового уклона более 20— 25° практически являются опасными для проезда грузовых, а с крутизной более 25—30° — для проезда легковых автомобилей, хотя теоретически возможно движение и при больших углах наклона.

Перед въездом на крутой косогор следует убедиться в достаточно надежном креплении груза в кузове и удалить из автомобиля всех людей, присутствие которых не является необходимым.

Преодолевать косогоры следует с небольшой скоростью, избегая резких торможений и быстрого увеличения открытия дросселя. Повороты, особенно в сторону подъема, следует производить с особой осторожностью. Если автомобиль начинает опрокидываться, следует немедленно повернуть рулевое колесо в сторону уклона и после поворота осторожно затормозить автомобиль.