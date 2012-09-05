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Двигатель выдержал трехсотчасовые испытания
15 Апреля 2020
Теги: авто

Пробуксовка сцепления. Заменен тип накладок ведомого диска проработан ведомый диск диаметром 240 мм вместо серийного 225 мм, доработана конструкция нажимного диска.

Отказ генератора из-за разрушения опоры и выхода из строя регулятора напряжения. Разработана новая конструкция кронштейна, усилена опора генератора, доработан встроенный регулятор напряжения.

Обрыв цепи. По результатам исследований выявлен резонанс в верхней цепи на частоте около 4000 миш1 из-за отсутствия демпфирования в гидронатяжителе. В гидронатяжитель введен обратный клапан, подобрано усилие пружины, подобран оптимальный зазор в плунжерной паре.

Недостаточная надежность винтовой пары привода масляного насоса. Подобран материал шестерен, изменена схема расположения опоры ведомого вала шестерни, отработана технология механической обработки, термообработки и контроля качества.

Износ башмаков натяжителей цепи. После доработки гидронатяжителя и введения контроля за качеством каждой партии башмаков дефект исключен, однако продолжаются работы по подбору материала башмака, ведется проработка других вариантов натяжения цепей, в частности, с натяжной звездочкой.

Повышенный расход масла. Увеличена толщина стенки цилиндров, увеличена толщина верхней плиты блока цилиндров существенно уменьшена Деформация цилиндров, введен пропил между цилиндрами в их верхней зоне. Серийные маслосъемные кольца заменены кольцами с двухфункциональным расширителем с подобранным усилием колец.

Недостаточная надежность подшипника водяного насоса была выявлена в основном на двигателе ЗМЗ-4061.10, где на валике установлен вентилятор. Разработан новый насос с SSSSr НЗС0С .

 


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