В сезоне-2007 нашей главной задачей вновь будет завоевание первой победы в Ф-1 для Тойоты, поскольку в прошлом году мы с ней не справились, — говорит руководитель команды Цутому Томита. — Toyota провела в Ф-1 всего пять лет. И мы отдаем себе отчет в том, что по сравнению с командами первой тройки мы все еще очень молоды. Но мы будем стараться бросить вызов грандам.

Тимо Глок назначен вторым тест-пилотом команды BMW Sauber F1 и в сезоне-2007 будет представлять ее официальному запасному гонщику Себастьяну Феттело. Параллельно с работой в BMW 24-летний немецкий гонщик продолжит выступать в серии Р2 за команду iSport. У Глока уже есть опыт работы в Ф-1, и не только тестовый. В 2004 году он провел четыре Гран При (Бразилия, Япония, Китай, Канара) в составе команды Jordan. Интересуетесь космической отраслью и ракетостроением? Тогда вам стоит узнать историю КБ Южное https://yuzhnoye.com.ua/kbu-history.

Сакон Ямамото в 2007 году останется в Формуле-1 и команде Super Aguri F1, но уже не призовым гонщиком, а тест-пилотом. 24-летний японец будет помогать основному тест пилоту Super Aguri Гидо ван дер Гарде. Глава команды Атури Судзуки также намерен подыскать для Сакона гоночное место на 2007 год в одной из младших формульных серий. В сезоне-2006 Сакон был запасным пилотом SA, а потом дебютировал в Ф-1 на Гран При Германии и выступал до конца сезона.

Всемирный совет по автоспорту проголосовал за создание новой автоспортивной комиссии по Формуле-1 — Совета автопроизводителей Формулы-1. Руководящие лица и представители компаний BMW Da:mierCrirysler Ferrari, Honda Renault и Toyota получают право заседать в этой комиссии Совет возглавит представитель BMW профессор Бурккард Готеть. Федерацию в совете будут представлять президент НА Макс Мосли, а также Чарли Уайтинг Тени Парнелл и Питер Райт.

Глава команды McLaren Рон Дечьис и компания Мансура Ойеха TAG продают часть своей доли в McLaren Group компании с Ближнегo Востока — Bahrain Mjnrtaiiktft Holding, принадлежащей правящему семейству Бахрейна После заключения сделки августейшие особы будут владеть 30 процентами McLaren Group, еще 40 процентов принадлежит автомобильному концерну из Германии DairrJerChrysler. и по 15 останется в собственности Денниса и AG.