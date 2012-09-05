- Дверные доводчики — это устройства, которые обеспечивают плавное закрытие дверей. Они помогают поддерживать комфорт и безопасность, предотвращая громкий хлопок двери при закрывании. В этой статье мы расскажем о том, как выбрать дверной доводчик и как выполнить его ремонт, если возникнут какие-либо проблемы.
Как выбрать дверной доводчик?
- При выборе дверного доводчика важно учитывать несколько факторов:
- Тип двери: Доводчики бывают для распашных, раздвижных и противопожарных дверей. Убедитесь, что модель подходит именно для вашего варианта.
- Материал двери: Доводчики могут быть установлены на металлические, деревянные, стеклянные, алюминиевые и пластиковые двери
- Вес и размеры двери: Зная характеристики двери, можно выбрать доводчик с нужной силой закрытия.
- Место установки: Учитывайте, где будет установлен доводчик (внутри или снаружи помещения, скрытая установка, на стене или на двери).
- Дополнительные функции: Некоторые модели имеют регулировку силы закрытия и возможность остановки двери в открытом положении.
Признаки неисправности доводчика
- Иногда дверные доводчики могут выходить из строя. Вот несколько признаков, указывающих на необходимость ремонта:
- Дверь закрывается слишком быстро или слишком медленно.
- Неправильное закрытие, дверь вообще не закрывается.
- Доводчик издает необычные звуки при работе.
- Вытекло масла из корпуса доводчика.
Ремонт дверного доводчика
- Если вы столкнулись с неисправностью, не спешите покупать новый доводчик. Часто проблему можно устранить самостоятельно или вызвать специалиста:
1. Проверьте соединения
- Убедитесь, что все крепления и болты надежно затянуты. Иногда, при длительной эксплуатации, они могут ослабиться, что влияет на работу устройства.
2. Регулировка
- Попробуйте отрегулировать скорость закрытия, если дверь хлопает то необходимо закрутить клапан регулировки скорости. Если дверь закрывается слишком медленно открутите его. Это может помочь устранить проблему с резким или медленным закрыванием.
3. Смазка
- Если устройство стало работать шумно или его работа замедлилась, возможно, потребуется смазка тяги доводчика или петель двери. Используйте специальное масло солидол или литол, чтобы не повредить механизм.
4. Замена масла
- Если вы заметили утечку, возможно, придется заменить масло в доводчике. Обязательно следуйте инструкциям производителя по замене масла. Специалисты по доводчикам рекомендуют, что если масло вытекло лучшим решением будет заменить доводчик на новый.
5. Обратитесь к профессионалам
- Если самостоятельно устранить проблему не удалось, стоит обратиться к специалистам. Они смогут диагностировать и произвести ремонт доводчика двери более качественно.
Заключение
- Дверные доводчики — это важные устройства, которые обеспечивают комфорт и безопасность в вашем доме или офисе. Ознакомление с тонкостями их выбора и ремонта поможет вам дольше пользоваться ими без необходимости замены. Следуя простым рекомендациям, вы сможете избежать серьезных поломок и продлить срок службы вашего доводчика.