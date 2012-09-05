В современном мире автомобильные номера — не просто идентификационный знак, а важная часть правового статуса транспортного средства. Однако бывают ситуации, когда владельцу автомобиля необходимо заказать номер на машину дубликат государственного регистрационного номера. Что это такое, зачем он нужен и как его получить — разберёмся подробно.
Что такое дубликат госномера?
Дубликат — это повторное изготовление номерного знака, идентичного оригинальному, выданному ГИБДД. Внешне он полностью соответствует стандартам: размеры, шрифт, отражающие элементы — всё должно быть как у оригинала. Главное — номер остаётся прежним.
Когда может понадобиться дубликат?
Причин несколько:
Потеря одного или обоих номеров. Это случается чаще, чем кажется: во время мойки, зимой при езде по снегу, при ДТП или из-за некачественного крепления.
Повреждение. Сколы, царапины, вмятины или коррозия делают номер нечитаемым.
Кража номера. Увы, случаи вымогательства с целью возврата номера не редкость.
Замена рамки, тюнинг. Некоторые автомобилисты хотят, чтобы номер идеально вписывался в стиль автомобиля, не теряя при этом легальности.
Законно ли заказывать дубликаты?
Да, абсолютно законно — при соблюдении определённых условий. Главное — обращаться в лицензированную организацию, имеющую разрешение МВД на изготовление дубликатов. Такие компании обязаны сверять документы, вносить данные в систему и соблюдать ГОСТ.
Какие документы нужны?
Чтобы заказать дубликат, обычно требуется:
Паспорт владельца.
Свидетельство о регистрации ТС.
Водительское удостоверение (иногда).
Заявление на изготовление.
Чем дубликат отличается от нового номера?
Важно понимать: дубликат — это точная копия текущего номера, а не новый номер. При его изготовлении регистрационный номер автомобиля не меняется, а значит, не нужно вносить изменения в документы.
Где и как заказать?
Дубликаты можно заказать:
В специализированных точках при МРЭО или рядом с ними.
В аккредитованных частных компаниях (у них должен быть договор с МВД).
Онлайн — с последующей доставкой или самовывозом.
Перед заказом убедитесь, что изготовитель работает по ГОСТу, а не делает «сувенирные номера».
Ответственность за подделку
Изготовление или использование поддельных номерных знаков — уголовно наказуемое деяние. Это квалифицируется как использование подложных документов и может повлечь штраф, лишение прав или даже арест.
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Вывод
Дубликат государственного номера — это не роскошь, а необходимость в ряде жизненных ситуаций. Главное — соблюдать закон и обращаться к проверенным производителям. Так вы сохраните юридическую чистоту автомобиля и обезопасите себя от возможных проблем с ГИБДД