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Дубликаты государственных номеров: когда и зачем они нужны?
15 Июня 2025
Теги: дубликат

В современном мире автомобильные номера — не просто идентификационный знак, а важная часть правового статуса транспортного средства. Однако бывают ситуации, когда владельцу автомобиля необходимо заказать номер на машину дубликат государственного регистрационного номера. Что это такое, зачем он нужен и как его получить — разберёмся подробно.

Что такое дубликат госномера?

Дубликат — это повторное изготовление номерного знака, идентичного оригинальному, выданному ГИБДД. Внешне он полностью соответствует стандартам: размеры, шрифт, отражающие элементы — всё должно быть как у оригинала. Главное — номер остаётся прежним.

Когда может понадобиться дубликат?

Причин несколько:

Потеря одного или обоих номеров. Это случается чаще, чем кажется: во время мойки, зимой при езде по снегу, при ДТП или из-за некачественного крепления.

Повреждение. Сколы, царапины, вмятины или коррозия делают номер нечитаемым.

Кража номера. Увы, случаи вымогательства с целью возврата номера не редкость.

Замена рамки, тюнинг. Некоторые автомобилисты хотят, чтобы номер идеально вписывался в стиль автомобиля, не теряя при этом легальности.

Законно ли заказывать дубликаты?

Да, абсолютно законно — при соблюдении определённых условий. Главное — обращаться в лицензированную организацию, имеющую разрешение МВД на изготовление дубликатов. Такие компании обязаны сверять документы, вносить данные в систему и соблюдать ГОСТ.

Какие документы нужны?

Чтобы заказать дубликат, обычно требуется:

Паспорт владельца.

Свидетельство о регистрации ТС.

Водительское удостоверение (иногда).

Заявление на изготовление.

Чем дубликат отличается от нового номера?

Важно понимать: дубликат — это точная копия текущего номера, а не новый номер. При его изготовлении регистрационный номер автомобиля не меняется, а значит, не нужно вносить изменения в документы.

Где и как заказать?

Дубликаты можно заказать:

В специализированных точках при МРЭО или рядом с ними.

В аккредитованных частных компаниях (у них должен быть договор с МВД).

Онлайн — с последующей доставкой или самовывозом.

Перед заказом убедитесь, что изготовитель работает по ГОСТу, а не делает «сувенирные номера».

Ответственность за подделку

Изготовление или использование поддельных номерных знаков — уголовно наказуемое деяние. Это квалифицируется как использование подложных документов и может повлечь штраф, лишение прав или даже арест.

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Вывод

Дубликат государственного номера — это не роскошь, а необходимость в ряде жизненных ситуаций. Главное — соблюдать закон и обращаться к проверенным производителям. Так вы сохраните юридическую чистоту автомобиля и обезопасите себя от возможных проблем с ГИБДД


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