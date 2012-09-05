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DTM: Дома теряем, в гостях побеждаем
12 Мая 2020
Теги: авто

Участники чемпионата DTM прошли уже половину определенной в календаре дистанции, а ясности в турнирной таблице пока немного. Пять победителей в пяти гонках, четыре разных лидера серии, первая шестерка, уместившаяся в девять очков. За ними обнаружилась любопытная закономерность — еще никому не удалось отличиться на домашней трассе.

Немецкий пилот впервые поднялся на вершину пьедестала лишь в четвертой гонке сезона, которая проходила в британском Брэнде-Хэтче. Действующий чемпион серии Бернд Шнайдер переиграл преследователей за счет более раннего первого пит-стопа. А вот с шотландцем Полом ди Рестой родные стоны сыграли дурную шутку — чемпион Евросерии Ф-3 не смог проехать и круга и уступил первую строчку общего зачета.

Но стоило пилотам и командам пересечь Ла-Манш в обратном направлении, как верховодить в немецком чемпионате вновь начали иностранцы. Канадец Бруно Спенглер выглядел убедительнее всех на коротком кольце Норисринга, успев свернуть на пит-стоп прямо перед появлением на трассе автомобиля безопасности.

Наибольшее количество очков по<а в активе у Шнайдера, а следующий этап в Мюджелло однозначно поддержит тенденцию — итальянских гонщиков в DTM попросту нет.


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