Участники чемпионата DTM прошли уже половину определенной в календаре дистанции, а ясности в турнирной таблице пока немного. Пять победителей в пяти гонках, четыре разных лидера серии, первая шестерка, уместившаяся в девять очков. За ними обнаружилась любопытная закономерность — еще никому не удалось отличиться на домашней трассе.

Немецкий пилот впервые поднялся на вершину пьедестала лишь в четвертой гонке сезона, которая проходила в британском Брэнде-Хэтче. Действующий чемпион серии Бернд Шнайдер переиграл преследователей за счет более раннего первого пит-стопа. А вот с шотландцем Полом ди Рестой родные стоны сыграли дурную шутку — чемпион Евросерии Ф-3 не смог проехать и круга и уступил первую строчку общего зачета.

Но стоило пилотам и командам пересечь Ла-Манш в обратном направлении, как верховодить в немецком чемпионате вновь начали иностранцы. Канадец Бруно Спенглер выглядел убедительнее всех на коротком кольце Норисринга, успев свернуть на пит-стоп прямо перед появлением на трассе автомобиля безопасности.

Наибольшее количество очков по<а в активе у Шнайдера, а следующий этап в Мюджелло однозначно поддержит тенденцию — итальянских гонщиков в DTM попросту нет.