Электа пошла другим путем и всю аппаратуру — маяки, усилители, громкоговорители, микрофоны — выпускает самостоятельно; электромоторчики для вращающихся маячков даже приходится заимствовать от обычных кассетных магнитофонов. Кроме обычной «мигалки» стоимостью около 15 тыс. руб., выпускается и компактная — ее шнур подключается к гнезду прикуривателя, а сам маячок на магнитной подошве можно в любой момент, как в полицейских боевиках, прилепить на крышу.

Сигнально -громкоговорящая установка стоимостью 313 тыс. руб. пока имеет мощность 40 Вт, но на ярмарке демонстрировалась новая, 80-ваттная конструкция, где «мелодию» звучания сирены можно переключать кнопкой на самом микрофоне (чего даже в Штатах пока нет). А если требуется резко увеличить мощность сигнала, чтобы водитель тяжелого грузовика или иномарки с хорошей шумоизоляцией услышал сирену, можно на несколько секунд нажать кнопку «Force».

Конечно, новосибирскую «атаку спецслужб» пока нельзя сравнивать с аналогичными выставками в Москве, но начало, и неплохое, положено, такие ярмарки планируется проводить ежегодно. Будем надеяться, что в будущем году экспозиция будет богаче.

А тем временем в столице состоялась очередная выставка Банк и офис, где состоялся настоящий парад спецмашин. Об этом — в одном из следующих номеров.