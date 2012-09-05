Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости Новости компаний Drift Casino – все для игроков




Drift Casino – все для игроков
22 Октября 2020
Теги: Игры

Все больше азартных сайтов появляется в интернете. Это связано с удобством, а также тем, что стационарные заведения запрещены. Дрифт казино функционирует на основе выданной лицензии. Это то самое заведение, где можно создать счет в любой валюте, зарегистрироваться и сразу же приступить к выбору главного персонажа. От супергероя зависит ваш первый бонус.


Бесплатная игра в казино

Администрация Drift Casino дает возможность новичкам и не только потренироваться с помощью демо-режима. Включив его, вы можете использовать виртуальные деньги для ставок, строить свои стратегии, испытывать удачу. При этом нет необходимости в прохождении регистрации.

Конечно, игрок не сможет ощутить радость от того, что выиграл настоящие деньги, но это отличная возможность подготовиться к ставкам на деньги и настоящей игре. Если изучить более подробно демо-режим и настоящую игру в слоты на сайте https://a-iskra.ru, то они больше ничем не отличаются.


Акционные, бонусные предложения

Благодаря множеству поощрений со стороны администрации Casino Drift по отношению к активным посетителям на сайте пребывать еще интереснее.

С самого начала каждый пользователь заходит на Дрифт казино официальный сайт и выбирает себе персонажа, от которого и будет зависеть бонус. Последний действителен для первых 5 депозитов:

  • при выборе папаши Потапыча игрок получает 277 фриспинов (отыгрываются на аппарате Crystal Queen) и до 1 тыс. евро;
  • выбрав пушистую крошку, пользователь получает 277 фриспинов и бесплатные вращения (500);
  • Дэн Ракета позволяет получить 500 фриспинов и до 500 евро бонуса.

Это отличные предложения для тех, кто только начал в казино Дрифт играть на деньги.

Дополнительно Дрифт казино онлайн запускает акции, которые дают возможность игрокам получать бонусы. Их выдают за активную работу на ресурсе и в конкретное время. Еще пользователи могут поучаствовать в акции под названием «Светофор». Она позволяет выиграть фриспины, принять участие в лотереи. Акция действует по средам.

Дополнительные подарки ждут именинников, клиентов, участвующих в турнирах. Более подробно обо всех возможных акционных предложениях можно узнать в соответствующей вкладке.


Программа лояльности

Если пользователь регулярно играет в Drift Casino зеркало, то в программе лояльности появляются очки. Их можно обменять либо использовать для фриспинов. Но количество этих очков напрямую зависит от статуса посетителя в заведении. Когда игрок осуществляет ставку, это все фиксируется в шкале поощрения. Если пользователь достигает полного заряда, то ему предоставляются фриспины.

 


.

Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Пин ап казино официальный сайт... - . (+44)
Виртуальные развлечения в клуб... - . (+52)
Знакомство с казино Вулкан 365... - . (+71)
Как играть без вложений в кази... - . (+70)
Вулкан VIP развенчивает мифы... - . (+68)
Вулкан Делюкс казино - провере... - . (+70)
Pin up – выбор истинных цените... - . (+98)
Игровой клуб Joycasino - лучше... - . (+136)
Joycasino дарит положительные ... - . (+145)
Легендарные игровые автоматы к... - . (+150)
Онлайн казино - играть на офиц... - . (+157)
Казино Адмирал игровые автомат... - . (+149)
Казино Голдфишка онлайн - прог... - . (+151)
Казино Чемпион - качественный ... - . (+151)
Рабочее зеркало Гусар казино... - . (+167)
Популярное на форуме
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 21:39, 5 Февраля 2020
Спроси большого начальника ГАИ... - 21:36, 5 Февраля 2020
Иркутск (путеводитель)... - 20:39, 5 Февраля 2020
Автошоу в Киеве 2012... - 15:20, 1 Февраля 2020
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 23:45, 8 Января 2020
Самуи (Путеводитель)... - 01:35, 20 Декабря 2019
Порт Байкал (путеводитель)... - 16:14, 3 Декабря 2019
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 17:06, 27 Января 2019
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 21:14, 27 Апреля 2017
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 09:30, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке