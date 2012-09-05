Все больше азартных сайтов появляется в интернете. Это связано с удобством, а также тем, что стационарные заведения запрещены. Дрифт казино функционирует на основе выданной лицензии. Это то самое заведение, где можно создать счет в любой валюте, зарегистрироваться и сразу же приступить к выбору главного персонажа. От супергероя зависит ваш первый бонус.





Бесплатная игра в казино

Администрация Drift Casino дает возможность новичкам и не только потренироваться с помощью демо-режима. Включив его, вы можете использовать виртуальные деньги для ставок, строить свои стратегии, испытывать удачу. При этом нет необходимости в прохождении регистрации.

Конечно, игрок не сможет ощутить радость от того, что выиграл настоящие деньги, но это отличная возможность подготовиться к ставкам на деньги и настоящей игре. Если изучить более подробно демо-режим и настоящую игру в слоты на сайте https://a-iskra.ru, то они больше ничем не отличаются.





Акционные, бонусные предложения

Благодаря множеству поощрений со стороны администрации Casino Drift по отношению к активным посетителям на сайте пребывать еще интереснее.

С самого начала каждый пользователь заходит на Дрифт казино официальный сайт и выбирает себе персонажа, от которого и будет зависеть бонус. Последний действителен для первых 5 депозитов:

при выборе папаши Потапыча игрок получает 277 фриспинов (отыгрываются на аппарате Crystal Queen) и до 1 тыс. евро;

выбрав пушистую крошку, пользователь получает 277 фриспинов и бесплатные вращения (500);

Дэн Ракета позволяет получить 500 фриспинов и до 500 евро бонуса.

Это отличные предложения для тех, кто только начал в казино Дрифт играть на деньги.

Дополнительно Дрифт казино онлайн запускает акции, которые дают возможность игрокам получать бонусы. Их выдают за активную работу на ресурсе и в конкретное время. Еще пользователи могут поучаствовать в акции под названием «Светофор». Она позволяет выиграть фриспины, принять участие в лотереи. Акция действует по средам.

Дополнительные подарки ждут именинников, клиентов, участвующих в турнирах. Более подробно обо всех возможных акционных предложениях можно узнать в соответствующей вкладке.





Программа лояльности

Если пользователь регулярно играет в Drift Casino зеркало, то в программе лояльности появляются очки. Их можно обменять либо использовать для фриспинов. Но количество этих очков напрямую зависит от статуса посетителя в заведении. Когда игрок осуществляет ставку, это все фиксируется в шкале поощрения. Если пользователь достигает полного заряда, то ему предоставляются фриспины.



