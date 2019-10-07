Три года я пользовался автомобилем, но закончился срок действия доверенности. Я занялся вопросом ее продления, но вот беда — хозяин выехал на ПМЖ за пределы Украины, и связь с ним восстановить невозможно. Автомобиль стоит. Что же можно сделать, чтобы законным образом можно было пользоваться и распоряжаться им?

Вы фактически заключили так называемую «притворную» сделку. Под видом получения автомобиля в пользование по доверенности, на самом деле вы его купили. Тем самым избежали уплаты сбора в Пенсионный фонд. Теперь единственный выход — попробовать доказать в суде, что на самом деле вы автомобиль купили, заплатив за него бывшему владельцу. Доказывать это можно с помощью расписок, показаний свидетелей, писем. Вероятно, в вашу пользу будут свидетельствовать данные о том. что собственник не интересовался «своим» автомобилем и уехал за границу. Признав ваши доводы доказанными, суд установит, что вы приобрели спорный автомобиль по договору купли-продажи и отдали за него определенную сумму. Это решение суда и будет основанием для ГАИ перерегистрировать авто уже на ваше имя. Естественно, что придется заплатить 3%-й сбор в Пенсионный фонд.

Против законов жанра

В 2000-м году ввез иномарку. В то время временный учет в ГАИ отменили. Взял декларацию на таможне на вывоз и перегнал машину в Россию. Через полтора года меня вызвали на Запорожскую таможню и сказали, что нет подтверждения о вывозе, направив мое дело в суд. Почему я должен доказывать то, что я автомобиль вывез?

Действительно, по административным и уголовным делам бремя доказывания вины возлагается на государственные органы. Но реальность нашей правоприменительной практики такова, что ни суд, ни милиция, ни таможня нс слишком-то напрягаются исполнять свои обязанности в соответствии с законом. Увы, дело спасения утопающих — дело рук самих утопающих. Вы можете сколько угодно говорить о своих правах, по вряд ли кто из служителей Фемиды озаботиться проблемами их соблюдения. Думаю, вам следует попросить суд, чтобы он затребовал всевозможные документы из той таможни, через которую вы вывозили автомобиль. Если вы его действительно вывозили, в каких-нибудь регистрационных ах должен остаться след вашего автомобиля. И не забудьте, что предельный срок, в течение которого вы можете быть привлечены к административной ответственности за таможенное нарушение, составляет 2 месяца со дня его совершения.