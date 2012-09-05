Произошло мелкое ДТП, в котором я виновен. Прибывшие сотрудники ГАИ составили протокол, забрали мое водительское удостоверение и отправили дело в суд по месту прописки. Прошло уже два месяца, но никакой повестки мне не приходило. Скажите, как долго может идти следствие и сколько мне еще ждать моих «прав»?

Кирилл Нахапетов, Сумы

Ваше олимпийское терпение на самом деле — страшный раздражитель для судей. Они тут же делают вывод, что человек, не пришедший в суд поучаствовать в разборе собственного «полета», совершенно безучастен к своей судьбе, за что и должен отхлебнуть в полной мере самую суровую ответственность. Можете не сомневаться, что прошедший без вашего уведомления и участия суд ни одна контролирующая инстанция не озаботится признать незаконной расправой.

Вы просто отделаетесь парочкой отписок, в которых будет черным по белому написано, что никаких покушений на законность не усматривается. Если вы достучитесь до непроницаемой порой судебной канцелярии, узнаете, кто и когда будет рассматривать дело, придете в суд и слезно покаетесь, да еще захватите с работы ходатайство, что права вам позарез нужны для осуществления трудовой деятельности, думаю, вы запросто отделаетесь штрафом.