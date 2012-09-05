Даже далекие от игорных заведений люди слышали о казино Вулкан. Оно было на слуху во времена, когда везде красовались вывески наземных казино. Как только клубы перебрались во Всемирную сеть и стали более доступны, многие посетители заинтересовались заманчивыми предложениями администрации игорных заведений. Особенно привлекает пользователей возможность играть бесплатно. Ведь для многих именно эта опция считается важной и добавляет жирный плюс к достоинствам онлайн-ресурса.





Оборудование, поставляемое в игорное заведение

Онлайн-казино Вулкан Делюкс приобретает оборудование у именитых разработчиков игрового софта. Среди них такие компании:

НетЕнт;

Белатра;

Игрософт;

Новоматик;

Бетсофт.

Все аппараты на clubvulkandeluxe.com проходят тщательный контроль на стадии производства, тестируются перед выпуском в продажу. Они оснащены генератором случайных чисел, благодаря чему исключается какой-либо обман. Казино Вулкан Делюкс не имеет возможности делать накрутки, компании строго контролируют использование программного обеспечения. Клуб гарантирует прозрачность, анонимность и честность игрового процесса – это одно из приоритетных направлений заведения. Поэтому деятельность казино осуществляется на основании лицензии.

Библиотека Вулкан Делюкс предлагает клиентам большой ассортимент игровых развлечений. Некоторые модели имеют прогрессивный джекпот, который в значительной степени может увеличить содержание кошелька.





Программа лояльности

Для зарегистрированных пользователей разработана достойная программа лояльности. Пользователь делает денежные ставки, наслаждается игровым процессом. Он получает 1 бал за каждые 150 рублей. Став членом VIP-клуба он повышает статус игрока, у него появляется больше привилегий, количество баллов растет. В дальнейшем клиент имеет право обменять их на реальные деньги или призы.

Также для авторизованных пользователей предлагаются самые разные интересные бонусы. Их игроки получают ко дню рождения, за активность, при регистрации на официальном сайте казино Вулкан Делюкс. Игрокам, проигравшим деньги, клуб возвращает часть суммы согласно специально разработанным правилам. Процент кешбэка составляет от 5 до 12%, зависит он от активности игроков, взносов, ставок.





Процесс регистрации в клубе Вулкан Делюкс

Чтобы зарегистрироваться на официальном сайте, необходимо потратить пару минут. Нажав на кнопку «Регистрация», которая расположена вверху главной страницы, пользователю предложат заполнить форму, указав email и заранее придуманный пароль. Подтвердить регистрацию, предварительно ознакомившись с правилами и условиями клуба. Авторизоваться клиенты могут через свой аккаунт социальной сети: Одноклассники, Фейсбук, ВКонтакте, Google+. Сразу после регистрации пользователь может выбрать один из трех бонусов: 250 баллов, 3 часа игры на удвоение или 10 фриспинов. Предложения довольно заманчивые. Не упустите такой шанс, ведь использовать его можно только один раз!



