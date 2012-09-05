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Достойная начинка
4 Июля 2017
Теги: авто

На вторичном украинском рынке встретить машину в бедной комплектации практически невозможно — почти все автомобили имеют в своем оснащении центральный замок, водительскую подушку безопасности (а в некоторых случаях и пассажирскую), кондиционер, АБС, регулируемую рулевую колонку, гидроусилитель руля, иммобилайзер, подогрев зеркал и электропакет. Хотя производителем и предусматривалось, что в базовую комплектацию могут не входить некоторые из вышеперечисленных составляющих комфорта и безопасности, но, как правило, первый владелец своим заказом ее расширял.

В версии ХБ прослеживается спортивная направленность. Передние сиденья имеют ярко выраженную боковую поддержку, а водительское оснащено механизмом регулировки высоты, руль и рычаг КП отделаны кожей, да и передний бампер имеет соответствующий гоночный вид. Следующую по рангу ХТ обычно характеризует наличие климат-контроля вместо простого кондиционера, дорогая аудиосистема, а иногда и кожаный салон.


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